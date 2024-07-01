Оновлення військово-облікових даних, коли до ТЦК потрібно прийти повторно

Оновлення військово-облікових даних. Фото: "АрміяInform"

Військовозобов’язані громадяни, які оновили свої військово-облікові дані після оголошення мобілізації, до 18 травня 2024 року все одно мають пройти цю процедуру ще раз згідно із вимогами нового закону. Для цього необов’язково відвідувати ТЦК, можна зробити це через ЦНАП.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Ті, хто оновив дані раніше — що їм робити

Частина військовозобов’язаних громадян України оновила військово-облікові дані після початку повномасштабної російсько-української війни і до 18 травня 2024 року, коли набув чинності новий закон про мобілізацію.

Юристи зазначили, що такі громадяни, попри оновлення своїх даних, все одно мають пройти цей процес, як вимагають зміни у законодавстві.

Чи треба йти до ТЦК

"Так, дані потрібно оновити до 16 липня 2024 року", — наголосив адвокат Юрій Айвазян, відповідаючи на питання військовозобов’язаного.

Юрист підкреслив, що це можна зробити без особистого відвідування територіальних центрів комплектування, через центр надання адміністративних послуг.

Раніше Міністерство оборони України змінило позицію щодо продовження термінів оновлення облікових даних в ТЦК. Останнім днем, коли ще можна уточнити дані, залишається 16 липня.

Нагадаємо, процес оновлення військово-облікових даних в Україні стосується не тільки тих громадян, які перебувають на військовому обліку. Ті люди, які були зняті з військового обліку, теж мають звернутися до ТЦК і оновити свої дані.