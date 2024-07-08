Изменения в процессе мобилизации после 17 июля, объяснение Минобороны

Обновление данных в ЦПАУ. Фото: VSN

После завершения действия двухмесячного срока, отведенного на обновление военно-учетных данных, те, кто это не сделал, получат штрафы в размере от 17 тысяч гривен. Поэтому стоит в последние дни успеть обновить данные, проще всего это сделать через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

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Что будет после 17 июля

Представитель военного ведомства подчеркнул, что те военнообязанные, которые не обновили военно-учетные данные в сроки, определенные новым законом, получат административное наказание в виде штрафов.

"И мы знаем, что суммы стартуют от 17 тысяч гривен", — подчеркнул Лазуткин.

Как проще обновить данные

Поэтому, добавил представитель Минобороны, все военнообязанные должны в оставшиеся до 17 июля дни обновить свои данные.

"Проще всего это сделать сейчас в приложении "Резерв+", — заверил Лазуткин.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что с момента вступления в силу закона о мобилизации уже 2 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные.

Также мы писали, что согласно новому закону о мобилизации в Украине будут лишать водительского удостоверения уклоняющихся от мобилизации мужчин призывного возраста.