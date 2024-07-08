Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация в Украине — что изменится после 17 июля arrow

Мобилизация в Украине — что изменится после 17 июля

8 июля 2024 16:12
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Изменения в процессе мобилизации после 17 июля, объяснение Минобороны
Обновление данных в ЦПАУ. Фото: VSN
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

После завершения действия двухмесячного срока, отведенного на обновление военно-учетных данных, те, кто это не сделал, получат штрафы в размере от 17 тысяч гривен. Поэтому стоит в последние дни успеть обновить данные, проще всего это сделать через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Читайте также:

Что будет после 17 июля

Представитель военного ведомства подчеркнул, что те военнообязанные, которые не обновили военно-учетные данные в сроки, определенные новым законом, получат административное наказание в виде штрафов.

"И мы знаем, что суммы стартуют от 17 тысяч гривен", — подчеркнул Лазуткин.

Как проще обновить данные

Поэтому, добавил представитель Минобороны, все военнообязанные должны в оставшиеся до 17 июля дни обновить свои данные.

"Проще всего это сделать сейчас в приложении "Резерв+", — заверил Лазуткин.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что с момента вступления в силу закона о мобилизации уже 2 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные.

Также мы писали, что согласно новому закону о мобилизации в Украине будут лишать водительского удостоверения уклоняющихся от мобилизации мужчин призывного возраста.

ЦПАУ мобилизация ТЦК и СП военнообязанные резерв

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев