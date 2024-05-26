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Мобілізація в Україні — скільки військовозобов'язаних звертаються до ТЦК за повістками

26 травня 2024 14:56
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні — скільки військовозобов'язаних звертаються до ТЦК по повістках
Вручення повістки. Ілюстративне фото: АрміяInform
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В Україні через російську війну триває загальна мобілізація до лав ЗСУ. Однак не всі військовозобов'язані, які отримують повістки, приходять до ТЦК.

Про це розповів військовий і працівник Шевченківському РТЦК у Львові Володимир Гренюх в інтерв'ю "Еспресо.Захід".

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Володимир Гренюх. Фото: З особистого архіву Володимира Гренюха

Мобілізація в Україні — яка ситуація сьогодні

Гренюх, який у складі ТрО захищав Україну від російських загарбників, а зараз працює у ТЦК, каже, що зі 100% людей, які отримали повістки, приходять лише 2%.

"Те, що зараз відбувається, є правильним. Зі 100% людей, які отримали повістки, приходять усього 2%. У мене є побратими, які вже загинули, а є ті, яких треба міняти. Зрозумійте правильно: бригади по 2-3 роки перебувають у зоні бойових дій, треба робити заміни. Мобілізація для цього й потрібна", — каже працівник ТЦК.

Він відверто зазначає, що не розуміє, як інакше мала б діяти держава в такій ситуації.

Нагадаємо, у  передмісті Києва стався інцидент із призовником. Повідомлялося, що військовозобов'язаний перерізав собі вени. Наразі відомо, що ним виявився чоловік на ім'я Станіслав Московський.

Деякі ЗМІ почали звинувачувати представників ТЦК та СП у тому, що сталося. Однак останні привели деталі цієї ситуації та заперечил свою вину.

армія
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП

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