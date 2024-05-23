У Харкові 22 травня відбувся конфлікт між чоловіками та ТЦК

Конфлікт з працівниками ТЦК. Фото: скриншот з відео

У соцмережах у середу, 22 травня, поширилося відео конфлікту між цивільними та працівниками ТЦК та СП. Це сталося у Харкові під час оповіщення громадян військовослужбовцями.

На відповідний інцидент відреагували у Харківському ТЦК та СП у Facebook.

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Харьков.

Почему люди не хотят защищать страну? Вот вам ответ.

Права человека? Эти люди позорят форму ЗСУ.

Отдельный вопрос к полицейским. Происходит явное нарушение всех мыслимых законов. Они не стали на защиту. Они в сговоре? У руководства МВС Украины к ним нет вопросов? pic.twitter.com/KpW6ahtKL8 — Вячеслав (@Skx0ZxXxtWuUQTR) May 22, 2024

Конфлікт з ТЦК та СП у Харкові 22 травня

За попередньою інформацією, конфлікт розпочався через те, що громадяни з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння почали застосовувати фізичну силу проти військових. Це супроводжувалося лайкою та образами в бік працівників ТЦК.

Пресцентр Харківського ТЦК наголосили, що у мережі було оприлюднено лише фрагмент ситуації без кадрів нападу на військкомів. Внаслідок конфлікту постраждав солдат роти охорони, якому були завдані тілесні ушкодження.

"У ТЦК та СП цей військовослужбовець проходить службу після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року під час захисту Батьківщини", — зауважили в військкоматі.

Водночас командування і особовий склад ТЦК засуджують дії власних працівників, які піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою. Наразі призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи.

"До завершення всіх юридичних процедур і остаточних висновків закликаємо громадськість і медіа утриматись від передчасних висновків і емоцій. Те, що сталося, не є нормальним і командування вживає всіх заходів для унеможливлення таких інцидентів", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що до оповіщення громадян ТЦК залучають військових, які брали безпосередню участь у бойових діях й мали поранення та травми.

Скриншот допису Харківського ТЦК

Скриншот допису Харківського ТЦК

Нагадаємо, керівники підприємств після отримання розпорядження повинні обов'язково вручити повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК.

Також ми писали, що районні ТЦК отримали нові повноваження перевіряти обґрунтованість наданих відстрочок від призову.