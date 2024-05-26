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Мобилизация в Украине — сколько военнообязанных обращаются в ТЦК по повесткам

26 мая 2024 14:56
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация в Украине — сколько военнообязанных обращаются в ТЦК по повесткам
Вручение повестки. Иллюстративное фото: АрмияInform
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Украине из-за российской войны продолжается общая мобилизация в ряды ВСУ. Однако не все военнообязанные, получающие повестки, приходят в ТЦК.

Об этом рассказал военный и работник Шевченковского РТЦК во Львове Владимир Гренюх в интервью "Эспрессо.Запад".

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Владимир Гренюх. Фото: Из личного архива Владимира Гренюха
Владимир Гренюх. Фото: Из личного архива Владимира Гренюха

Мобилизация в Украине — какая ситуация сегодня

Гренюх, который в составе ТРО защищал Украину от российских захватчиков, а сейчас работает в ТЦК, говорит, что из 100% получивших повестки людей приходят только 2%.

"То, что сейчас происходит, правильно. Из 100% людей, получивших повестки, приходят всего 2%. У меня есть уже погибшие собратья, а есть те, которых нужно менять. Поймите правильно: бригады по 2-3 года находятся в зоне боевых действий, нужно производить замены. Мобилизация для этого и нужна", — говорит работник ТЦК.

Он откровенно отмечает, что не понимает, как иначе должно действовать государство в такой ситуации.

Напомним, в пригороде Киева произошел инцидент с призывником. Сообщалось, что военнообязанный перерезал себе вены. Сейчас известно, что им оказался мужчина по имени Станислав Московский.

Некоторые СМИ начали обвинять представителей ТЦК и СП в случившемся. Однако последние привели детали этой ситуации и отрицают свою вину.

армия
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП

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