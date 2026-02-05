Паліса сказав, що буде з мобілізацією в Україні найближчими місяцями

Мобілізовані до лав ЗСУ. Ілюстративне фото: Соцмережі

Заступник голови ОП Павло Паліса заявив, що забезпечити армію бажаною кількістю особового складу поки що дуже важко. За його словами, простих рішень щодо мобілізації не існує, проте ситуація на фронті може суттєво змінитися вже за кілька місяців.

Коментуючи поточний стан справ в армії, Паліса зазначив, що вийти на ідеальну укомплектованість підрозділів поки що не вдається. Це, своєю чергою, не дозволяє розраховувати на миттєве отримання оперативної переваги.

"На четвертому році війни важко забезпечити потребу фронту в людях на такому рівні, на якому нам хотілося б. Щоб одразу отримати оперативну перевагу і її реалізацію на стратегічному рівні", — сказав заступник голови ОП.

При цьому він фіксує певний прогрес у мобілізаційних процесах за останні сім місяців. За словами Паліси, саме ця динаміка створила основу для поступового вирішення критичних проблем в армії.

Також заступник голови ОП озвучив стриманий прогноз. Паліса вважає, що орієнтовно через 4-5 місяців очікується полегшення роботи на тактичному та оперативному рівнях. Крім того, передбачається усунення низки операційних проблем, які безпосередньо впливають на ефективність підрозділів.

"Створимо умови для того, щоб ліквідувати хоча б частково питання фрагментації фронту, коли, умовно кажучи, підрозділ воює по запчастинах: одна частина бригади — на одному напрямку, інша — на іншому", — розповів він.

Крім цього Паліса висловився про реакцію суспільства на мобілізацію. На його думку, державі не вдалося вибудувати інформаційний супровід цього процесу.

Він підкреслив, що в умовах війни такого масштабу не варто розраховувати на "чарівні пігулки" або прості рішення. Як приклад Паліса нагадав про війну США у В'єтнамі, а також про труднощі, з якими зіткнувся Ізраїль під час операції в секторі Газа, коли навіть із наявністю навченого резерву виникли проблеми через затяжний конфлікт.

"Ніхто, крім нас, цього не зробить", — підбив підсумок Паліса.

