Палиса сказал, что будет с мобилизацией в Украине в ближайшие месяцы

Заместитель главы ОП Павел Палиса заявил, что обеспечить армию желаемым количеством личного состава пока очень тяжело. По его словам, простых решений по мобилизации не существует, однако ситуация на фронте может существенно измениться уже через несколько месяцев.

Комментируя текущее состояние дел в армии, Палиса отметил, что выйти на идеальную укомплектованность подразделений пока не удается. Это, в свою очередь, не позволяет рассчитывать на мгновенное получение оперативного преимущества.

"На четвертом году войны трудно обеспечить потребность фронта в людях на таком уровне, на котором нам хотелось бы. Чтобы сразу получить оперативное преимущество и его реализацию на стратегическом уровне", — сказал замглавы ОП.

При этом он фиксирует определенный прогресс в мобилизационных процессах за последние семь месяцев. По словам Палисы, именно эта динамика создала основу для постепенного решения критических проблем в армии.

Также заместитель главы ОП озвучил сдержанный прогноз. Палиса считает, что ориентировочно через 4-5 месяцев ожидается облегчение работы на тактическом и оперативном уровнях. Кроме того, предполагается устранение ряда операционных проблем, которые напрямую влияют на эффективность подразделений.

"Создадим условия для того, чтобы ликвидировать хотя бы частично вопросы фрагментации фронта, когда, условно говоря, подразделение воюет по запчастям: одна часть бригады — на одном направлении, другая — на другом", — рассказал он.

Помимо этого Палиса высказался о реакции общества на мобилизацию. По его мнению, государству не удалось выстроить информационное сопровождение этого процесса.

Он подчеркнул, что в условиях войны такого масштаба не стоит рассчитывать на "волшебных пилюль" или простые решения. В качестве примера Палиса напомнил о войне США во Вьетнаме, а также о трудностях, с которыми столкнулся Израиль во время операции в секторе Газа, когда даже с наличием обученного резерва возникли проблемы из-за затяжного конфликта.

"Никто кроме нас этого не сделает", — подвел итог Палиса.

