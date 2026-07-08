За яких умов в Україні можуть мобілізувати людину з інвалідністю

Військовослужбовець на кріслі колісному. Фото ілюстративне: Halyna Tereshchuk/RadioSvoboda.org

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації люди з інвалідністю зазвичай не підлягають призову. Відстрочку потрібно оформити, подавши заяву в "Резерв+", ЦНАП або ТЦК та СП. Наявність інвалідності не звільняє від призову, якщо їй немає документального підтвердження.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Коли можуть мобілізувати людину з інвалідністю

Людину з інвалідністю можуть мобілізувати у кількох випадках. Перший — коли статус інвалідності анулювали або людина його втратила, бо під час повторного медичного огляду лікарі визнали її придатною до служби. Другий випадок стосується документів: якщо у людини є інвалідність, але вона офіційно не оформила відстрочку від призову, військкомат має повне право відправити її на ВЛК. Якщо комісія вирішить, що людина може служити, то призов вважатиметься цілком законним. Схожа ситуація виникає й тоді, коли термін дії попередньої відстрочки вже закінчився, а нову людина ще не встигла зробити. У такий проміжний період часу вона залишається без юридичного захисту.

Крім того, людина з інвалідністю може долучитися до війська за власним бажанням, підписавши контракт.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на офіцера 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Іллю Абеля повідомляв, що в умовах воєнного стану та мобілізації військовозобов'яним вручають повістки для уточнення військово-облікових даних. Навіть після отримання такого документа людина може обрати, де служитиме. Можна скористатися рекрутингом.

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Також Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Дар'ю Ткаченко писав, що впродовж літа в Україні триватиме реформа бронювання. Обійдеться без кардинальних змін, але правила поступово зміняться. Зокрема, під час працевлаштування роботодавці мають вимагати в чоловіків електронний військово-обліковий документ.