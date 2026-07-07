Мобілізація в Україні - повістки не забирають право рекрутингу

Працівник ТЦК говорить із громадянами. Фото ілюстративне: Львівський ОТЦК та СП

В Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, а це означає, що військовозобов'язані особи продовжують отримувати повістки. Водночас варто знати, що повістка для уточнення облікових даних не позбавляє людину права скористатися рекрутингом.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі РБК-Україна сказав офіцер 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Поширене хибне уявлення про рекрутинг

Як зазначив офіцер, серед громадян досі існує міф, що після вручення повістки для уточнення облікових даних людина вже не може самостійно впливати на вибір майбутнього місця служби. Через це багато українців, які готові долучитися до війська, відкладають звернення до рекрутингових центрів.

"Офіційна позиція держави набагато простіша і водночас важливіша: повістка для уточнення даних не позбавляє людини права скористатися рекрутингом. Навіть з такою повісткою людина може звернутися до рекрутингового центру, підібрати вакансію, знайти місце в конкретній бригаді і рухатися далі", — сказав Ілля Абель.

Водночас він звернув увагу, що така можливість зберігається лише у разі отримання повістки для уточнення військово-облікових даних. Якщо ж військовозобов'язаний уже пройшов ВЛК та отримав мобілізаційне розпорядження, відоме як "бойова повістка", для направлення до військової частини, скористатися механізмом рекрутингу вже не вийде.

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Чому не можна нехтувати повісткою

Абель наголосив, що незалежно від виду повістки її не можна ігнорувати. За його словами, громадяни зобов'язані прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у визначені дату й час.

У 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ радять діяти за таким алгоритмом: спершу визначитися з посадою, військовою частиною та бажаним напрямком служби, а вже після цього проходити всі передбачені законом процедури. Такий підхід дає змогу уникнути одного з найбільших побоювань кандидатів — що їх призначать на посаду, де не врахують їхні цивільні навички.

Як забезпечують призначення на обрану посаду

За словами офіцера, раніше систему рекрутингу нерідко критикували через випадки, коли після успішних співбесід у бригадах військовозобов'язаних зрештою призначали на інші посади. Сьогодні, завдяки супроводу рекрутерів, подібні ситуації вдається виключити.

Фахівці рекрутингового центру супроводжують кандидата протягом усього процесу — від першого контакту з військовою частиною до офіційного призначення на погоджену посаду. Після початку служби вони також залишаються на зв'язку із військовослужбовцем.

Як повідомляли Новини.LIVE, ТЦК мають правил викликати громадян, які перебувають на військовому обліку. Однак виклик можливий лише через повістку — усний виклик є незаконним.

Також ми писали, що повістка може прийти навіть громадянину з бронею. У такому випадку перед візитом до ТЦК треба взяти на роботі витяг з наказу Мінекономіки.