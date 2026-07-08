При каких условиях в Украине могут мобилизировать человека с инвалидностью

Военнослужащий на кресле колесном. Фото иллюстративное: Halyna Tereshchuk/RadioSvoboda.org

В условиях военного положения и общей мобилизации люди с инвалидностью, как правило, не подлежат призыву. Отсрочку необходимо оформить, подав заявление в "Резерв+", ЦПАУ или ТЦК и СП. Наличие инвалидности не освобождает от призыва, если оно не подтверждено документально.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Когда могут мобилизовать человека с инвалидностью

Человека с инвалидностью могут мобилизовать в нескольких случаях. Первый — когда статус инвалидности аннулировали или человек его утратил, поскольку во время повторного медицинского осмотра врачи признали его пригодным к службе. Второй случай касается документов: если у человека есть инвалидность, но он официально не оформил отсрочку от призыва, военкомат имеет полное право направить его на ВВК. Если комиссия решит, что человек может служить, то призыв будет считаться вполне законным. Подобная ситуация возникает и тогда, когда срок действия предыдущей отсрочки уже истек, а новую человек еще не успел оформить. В такой промежуточный период времени он остается без правовой защиты.

Кроме того, человек с инвалидностью может поступить на военную службу по собственному желанию, подписав контракт.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на офицера 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илью Абеля сообщал, что в условиях военного положения и мобилизации военнообязанным вручают повестки для уточнения военно-учетных данных. Даже после получения такого документа человек может выбрать, где будет служить. Можно воспользоваться рекрутингом.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Дарью Ткаченко писал, что в течение лета в Украине будет продолжаться реформа бронирования. Обойдется без кардинальных изменений, но правила постепенно изменятся. В частности, при трудоустройстве работодатели должны будут требовать у мужчин электронный военно-учетный документ.