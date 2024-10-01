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Мобілізація в Україні — в ЗСУ пояснили, що змінилося після ухвалення закону

1 жовтня 2024 20:07
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — як змінилася ситуація в ЗСУ після ухвалення закону
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: vincppk.vn.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Після набуття чинності закону про мобілізацію у травні в Україні змінилася динаміка у процесі — збільшилася кількість новобранців у ЗСУ. Проте для подальшого залучення військовозобов'язаних потрібні нові підходи.

Про це повідомив екснардеп, засновник Центру підтримки аеророзвідки, а нині командир підрозділу ударних безпілотників "Орден Сантьяго" Ігор Луценко в інтерв'ю для Hromadske у середу, 1 жовтня.

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Командир підрозділу ударних безпілотників зазначив, що після набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня поточного року, спостерігалося тимчасове збільшення кількості людей до лав ЗСУ, зокрема, тих, хто вагався. Проте, за його словами, це тривало недовго.

"Але потім — як це швидко зросло, так швидко і спало. Тобто є певний ресурс, який ми взяли й використали. А далі потрібно брати новий рубіж якимись новими способами. Мобілізаційний закон зібрав урожай людей на цій хвилі. А зараз це в 10, а то й у 20 разів менше, ніж те, що було на початку літа", — заявив Луценко.

Він додав, що мобілізаційна "хвиля", спричинена змінами в законодавстві, тривала близько двох місяців. Військовий підкреслив, що для подальшого залучення людей до Збройних сил потрібні нові підходи.

"У нас є прямий ресурс — безпосередньо ті люди, які, за законом, мають воювати. І їх у рандомний спосіб, на жаль, ловлять на вулиці. Методи ніби законні, але це не планова мобілізація. Потрібен чіткий план. Розуміння, кого ми найбільше потребуємо", — зауважив Луценко.

Він наголосив на тому, що наразі ЗСУ потрібні РЕБівці тобто всі, хто може працювати з радіообладнанням: програмісти, радіотехніки, інженери. Та ті, хто має навички пілота.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація у рамках воєнного стану, продовженого Верховною Радою до 9 листопада 2024 року. У жовтні розпочнеться масове надсилання повісток через Укрпошту.

Ми також писали про те, що у лавах ЗСУ постійно потрібні нові кадри. Через це навіть ті військовозобов'язані, в яких є відстрочка від військового призову, мають бути готовими до мобілізації.

ЗСУ військовий призов мобілізація війна в Україні військовозобов'язані добровольці

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