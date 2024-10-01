Мобилизация в Украине — как изменилась ситуация в ВСУ после принятия закона

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: vincppk.vn.ua

После вступления закона о мобилизации в мае в Украине изменилась динамика в процессе — увеличилось количество новобранцев в ВСУ. Однако для дальнейшего привлечения военнообязанных требуются новые подходы.

Об этом сообщил экс-нардеп, основатель Центра поддержки аэроразведки, а ныне командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко в интервью Hromadske в среду, 1 октября.

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Как изменилась мобилизация в Украине

Командир подразделения ударных беспилотников отметил, что после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая текущего года, наблюдалось временное увеличение количества людей в ряды ВСУ, в частности, тех, кто колебался. Однако, по его словам, это продолжалось недолго.

"Но потом — как это быстро выросло, так быстро и спало. То есть есть определенный ресурс, который мы взяли и использовали. А дальше нужно брать новый рубеж какими-то новыми способами. Мобилизационный закон собрал урожай людей на этой волне. А сейчас это в 10, а то и в 20 раз меньше, чем то, что было в начале лета", — заявил Луценко.

Он добавил, что мобилизационная "волна", вызванная изменениями в законодательстве, длилась около двух месяцев. Военный подчеркнул, что для дальнейшего привлечения людей в Вооруженные силы нужны новые подходы.

"У нас есть прямой ресурс — непосредственно те люди, которые, по закону, должны воевать. И их рандомным способом, к сожалению, ловят на улице. Методы вроде законные, но это не плановая мобилизация. Нужен четкий план. Понимание, в ком мы больше всего нуждаемся", — отметил Луценко.

Он отметил, что сейчас ВСУ нужны РЭБовцы то есть все, кто может работать с радиооборудованием: программисты, радиотехники, инженеры. И те, кто имеет навыки пилота.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация в рамках военного положения, продленного Верховной Радой до 9 ноября 2024 года. В октябре начнется массовая отправка повесток через Укрпочту.

Мы также писали о том, что в рядах ВСУ постоянно нужны новые кадры. Поэтому даже те военнообязанные, у которых есть отсрочка от военного призыва, должны быть готовы к мобилизации.