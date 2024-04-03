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Мобілізація в Україні — з якими хворобами хребта не беруть в армію

3 квітня 2024 03:52
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
З якими хворобами хребта не мобілізують
Чоловік на медогляді. Фото: УНІАН
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під час воєнного стану загальній мобілізації підлягають усі чоловік віком від 18 до 60 років. Отримати тимчасову відстрочку або ж право на повне звільнення від мобілізації можна на підставі деяких захворювань хребта. 

Перелік хвороб міститься у Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України.

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Остеохондроз — теж підстава для відстрочки

В документі зазначається: непридатними до військової служби або обмежено придатними можуть бути призовники за такими діагнозами: 

— захворювання хребта (дорсопатії) та їхні наслідки М40-М54;

— кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;

— спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;

— травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь і периферичних — нервів S22, S24, S25, S32;

— переломи хребта на будь-якому рівні;

— перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, — розрив міжхребцевого диска;

— розрив, здавлювання, струс, набряк і крововилив спинного мозку;

— прогресивний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів і свищів;

— активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації у стадії згасання без напливних абсцесів і свищів;

— деформувальний спондильоз і міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю ІІ-ІІІ стадій;

— деформівний спондильоз і міжхребцевий грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- і тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, синдромом судинних (менше ніж три місяці) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

— фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний пагорб та ін.) і значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Нагадаємо, 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10313, в якому скасував статус обмежено придатних до військової служби. 

Також ми повідомляли, що у Міноборони пояснили, чи будуть повістки в новому електронному кабінеті військовозобов'язаного.

хвороба
мобілізація
війна в Україні
відстрочка

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