С какими болезнями позвоночника не мобилизуют

Мобилизация в Украине — с какими болезнями позвоночника не берут в армию
Во время военного положения всеобщей мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Получить временную отсрочку или право на полное освобождение от мобилизации можно на основании некоторых заболеваний позвоночника.
Список болезней есть в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.
Остеохондроз – тоже основание для отсрочки
В документе указывается: непригодными к военной службе или ограниченно пригодными могут быть призывники по следующим диагнозам:
— заболевание позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;
— кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;
— спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;
— травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических — нервов S22, S24, S25, S32;
— переломы позвоночника на любом уровне;
— перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, — разрыв межпозвонкового диска;
— разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
— прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
— активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
— деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью ІІ-ІІІ стадий;
— деформируемый спондилез и межпозвонковый грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, синдромом сосудистых стацион;
— фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.
Напомним, 2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10313, в котором упразднил статус ограниченно пригодных к военной службе.
Также мы сообщали, что в Минобороны объяснили, будут ли повестки в новом электронном кабинете военнообязанного.
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