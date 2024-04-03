С какими болезнями позвоночника не мобилизуют

Мужчина на медосмотре. Фото: УНИАН

Во время военного положения всеобщей мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Получить временную отсрочку или право на полное освобождение от мобилизации можно на основании некоторых заболеваний позвоночника.

Список болезней есть в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Читайте также:

Остеохондроз – тоже основание для отсрочки

В документе указывается: непригодными к военной службе или ограниченно пригодными могут быть призывники по следующим диагнозам:

— заболевание позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

— кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

— спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

— травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических — нервов S22, S24, S25, S32;

— переломы позвоночника на любом уровне;

— перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, — разрыв межпозвонкового диска;

— разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

— прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

— активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

— деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью ІІ-ІІІ стадий;

— деформируемый спондилез и межпозвонковый грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, синдромом сосудистых стацион;

— фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Напомним, 2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10313, в котором упразднил статус ограниченно пригодных к военной службе.

Также мы сообщали, что в Минобороны объяснили, будут ли повестки в новом электронном кабинете военнообязанного.