Мобілізація вчителів у 2026 році: кого можуть призвати, а хто має відстрочку

Вчитель пише на дошці, військовий на фронті. Фото: freepik, Генштаб ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Педагогічні працівники в Україні можуть отримати відстрочку від мобілізації, однак таке право мають не всі. Законодавство визначає перелік умов, за яких вчителів не призивають на військову службу під час воєнного стану. Водночас за відсутності підстав для відстрочки вони можуть бути мобілізовані на загальних підставах.

Детальніше про це адвокати розповіли Факти ICTV, передає Новини.LIVE.

Чи можуть мобілізувати вчителів у 2026 році

Вчителі, як і інші військовозобов'язані громадяни, підлягають мобілізації під час воєнного стану. Водночас законодавство передбачає низку випадків, коли педагогічні працівники можуть отримати відстрочку.

За словами адвокатки та кандидата юридичних наук Анни Даніель, право на відстрочку мають педагоги закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, якщо вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Крім цього, відстрочка може надаватися за загальними підставами, передбаченими законодавством. Зокрема, її можуть отримати особи з інвалідністю або медичними протипоказаннями до служби, єдині опікуни дітей, а також громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час захисту України чи яким посмертно присвоєно звання Героя України за події Революції Гідності.

Водночас адвокатка Мирослава Мостова нагадала, що постанова Кабінету міністрів №1558, яка набула чинності у 2025 році, уточнила порядок надання відстрочки окремим категоріям громадян. Вона, зокрема, поширюється на науково-педагогічних працівників, які відповідають визначеним законом вимогам.

Разом із тим, за словами Анни Даніель, якщо педагог не має законних підстав для відстрочки чи звільнення від призову, його можуть мобілізувати за умови потреби Збройних сил України або інших військових формувань. При цьому перевагу намагаються надавати збереженню висококваліфікованих працівників у сфері освіти, а тому їхнє залучення до війська зазвичай розглядають лише за нагальної потреби.

Окремо адвокатка Олена Воронкова звернула увагу, що частина педагогічних і наукових працівників тепер може оформити відстрочку через застосунок "Резерв+". Для цього в Єдиній державній електронній базі з питань освіти мають бути актуальні дані про місце роботи, зайнятість щонайменше на 0,75 ставки та підтверджене право на відстрочку. Крім того, посада повинна відповідати визначеному переліку, а навчальний заклад або наукова установа — пройти державну атестацію.

Як писали Новини.LIVE, юрист пояснив, що військовозобов'язані можуть зняти статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+" без особистого візиту до ТЦК. Для цього необхідно оформити направлення на проходження військово-лікарської комісії та сплатити штраф за порушення правил військового обліку через застосунок. Після виконання цих дій інформацію в реєстрах оновлюють, а статус "у розшуку" скасовують.

Також Новини.LIVE повідомляли про петицію щодо зниження граничного віку перебування на військовій службі під час воєнного стану з 60 до 55 років. Її автори вважають, що це дасть змогу врахувати вікові зміни стану здоров'я військовозобов'язаних та зберегти кваліфікованих фахівців у цивільному секторі. Крім того, ініціатива передбачає право на звільнення зі служби за власним бажанням для військових, які досягли 55-річного віку.