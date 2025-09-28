В Україні не змінились умови для тих, хто підлягає чи не підлягає мобілізації восени 2025 року

Новобранці ЗСУ на полігоні. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з чинним законодавством, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до 5 листопада 2025 року. Законодавство чітко визначає категорії громадян, які не підлягають призову на військову службу протягом цього періоду.

Наші колеги з Прямого розібрались у питанні: кого не мобілізують восени.

Хто уникне мобілізації восени 2025 року

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає звільнення від військової служби для осіб, що мають законні підстави. До таких підстав належать проблеми зі здоров'ям, сімейні обставини, особливості професійної діяльності або навчання.

Зокрема, не підлягають мобілізації:

особи, визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров'я (відповідно до наказу Міністерства оборони України №402);

громадяни з інвалідністю будь-якої групи;

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

опікуни та піклувальники дітей-сиріт;

особи, батьки або подружжя яких мають інвалідність;

батьки дітей з інвалідністю (незалежно від віку дитини);

громадяни, які доглядають за родичами, що не можуть себе обслуговувати;

родичі військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань;

працівники критично важливих галузей, які мають офіційне бронювання;

студенти денної та дуальної форм навчання, якщо вони здобувають рівень освіти вище за вже наявний;

особи, звільнені з полону.

Важливо пам'ятати, що призовники віком 18-25 років не підлягають мобілізації, якщо не мають статусу військовозобов'язаних. Крім того, граничний вік служби становить 60 років, але чоловіки старші від цього віку можуть добровільно піти служити за контрактом, переважно на небойових посадах.

Раніше повідомлялось, що ТЦК почали розташовувати інформаційні намети на вулицях. Це не для мобілізації, а для інформування населення та розвінчання міфів.

Раніше командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук назвав кількість людей, які потрапляють на фронт після того, як їх мобілізує ТЦК. За його словами, це лише 24 людини з тисячі.