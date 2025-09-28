Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Мобілізація восени — стало відомо, хто уникне призову до ЗСУ

Мобілізація восени — стало відомо, хто уникне призову до ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 01:30
В Україні не змінились умови для тих, хто підлягає чи не підлягає мобілізації восени 2025 року
Новобранці ЗСУ на полігоні. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з чинним законодавством, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до 5 листопада 2025 року. Законодавство чітко визначає категорії громадян, які не підлягають призову на військову службу протягом цього періоду.

Наші колеги з Прямого розібрались у питанні: кого не мобілізують восени.

Реклама
Читайте також:

Хто уникне мобілізації восени 2025 року

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"  передбачає звільнення від військової служби для осіб, що мають законні підстави. До таких підстав належать проблеми зі здоров'ям, сімейні обставини, особливості професійної діяльності або навчання.

Зокрема, не підлягають мобілізації:

  • особи, визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров'я (відповідно до наказу Міністерства оборони України №402);
  • громадяни з інвалідністю будь-якої групи;
  • батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • опікуни та піклувальники дітей-сиріт;
  • особи, батьки або подружжя яких мають інвалідність;
  • батьки дітей з інвалідністю (незалежно від віку дитини);
  • громадяни, які доглядають за родичами, що не можуть себе обслуговувати;
  • родичі військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань;
  • працівники критично важливих галузей, які мають офіційне бронювання;
  • студенти денної та дуальної форм навчання, якщо вони здобувають рівень освіти вище за вже наявний;
  • особи, звільнені з полону.

Важливо пам'ятати, що призовники віком 18-25 років не підлягають мобілізації, якщо не мають статусу військовозобов'язаних. Крім того, граничний вік служби становить 60 років, але чоловіки старші від цього віку можуть добровільно піти служити за контрактом, переважно на небойових посадах.

Раніше повідомлялось, що ТЦК почали розташовувати інформаційні намети на вулицях. Це не для мобілізації, а для інформування населення та розвінчання міфів.

Раніше командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук назвав кількість людей, які потрапляють на фронт після того, як їх мобілізує ТЦК. За його словами, це лише 24 людини з тисячі.

ЗСУ військовий облік мобілізація війна в Україні військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації