Главная Мобилизация Мобилизация осенью — стало известно, кто избежит призыва в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 01:30
В Украине не изменились условия для тех, кто подлежит или не подлежит мобилизации осенью 2025 года
Новобранцы ВСУ на полигоне. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Согласно действующему законодательству, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 5 ноября 2025 года. Законодательство четко определяет категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу в течение этого периода.

Наши коллеги из Прямого разобрались в вопросе: кого не мобилизуют осенью.

Кто избежит мобилизации осенью 2025 года

Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает освобождение от военной службы для лиц, имеющих законные основания. К таким основаниям относятся проблемы со здоровьем, семейные обстоятельства, особенности профессиональной деятельности или обучения.

В частности, не подлежат мобилизации:

  • лица, признанные военно-врачебной комиссией непригодными к военной службе по состоянию здоровья (в соответствии с приказом Министерства обороны Украины №402);
  • граждане с инвалидностью любой группы;
  • родители трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • опекуны и попечители детей-сирот;
  • лица, родители или супруги которых имеют инвалидность;
  • родители детей с инвалидностью (независимо от возраста ребенка);
  • граждане, которые ухаживают за родственниками, которые не могут себя обслуживать;
  • родственники военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач;
  • работники критически важных отраслей, которые имеют официальное бронирование;
  • студенты дневной и дуальной форм обучения, если они получают уровень образования выше уже имеющегося;
  • лица, освобожденные из плена.

Важно помнить, что призывники в возрасте 18-25 лет не подлежат мобилизации, если не имеют статуса военнообязанных. Кроме того, предельный возраст службы составляет 60 лет, но мужчины старше этого возраста могут добровольно пойти служить по контракту, преимущественно на небоевых должностях.

Ранее сообщалось, что ТЦК начали располагать информационные палатки на улицах. Это не для мобилизации, а для информирования населения и развенчания мифов.

Ранее командир 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук назвал количество людей, которые попадают на фронт после того, как их мобилизует ТЦК. По его словам, это лишь 24 человека из тысячи.

ВСУ военный учет мобилизация война в Украине военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
