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Мобілізація з 18 років — комітет з нацбезпеки відхилив правку, яка могла до цього призвести

26 березня 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація з 18 років — комітет з нацбезпеки відхилив правку, яка могла до цього призвести
Українські військові. Фото: Житомирський ОТЦК та СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комітет з нацбезпеки розглядає правки до законопроєкту про мобілізацію. У вівторок, 26 березня, він відхилив правку, яка могла б призвести до примусової мобілізації з 18 років.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

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"Комітет з нацбезпеки тільки що відхилив правку, яка могла привести до примусової мобілізації з 18 річного віку", — розповів Гончаренко.

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Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 березня народний депутат Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію. Він заявив, що документ може міститиме норму про мобілізацію людей з 18 років.

Також Гончаренко заявив, що у мобілізаційному законопроєкті не йдеться про призов з 18 років. Документ передбачає лише базову військову підготовку, яку можна пройти до 24 років. 

Олексій Гончаренко
українці
Україна
мобілізація
законопроєкт

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