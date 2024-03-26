Мобілізація з 18 років — комітет з нацбезпеки відхилив правку, яка могла до цього призвести

Українські військові. Фото: Житомирський ОТЦК та СП/Facebook

Комітет з нацбезпеки розглядає правки до законопроєкту про мобілізацію. У вівторок, 26 березня, він відхилив правку, яка могла б призвести до примусової мобілізації з 18 років.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Читайте також:

Мобілізація з 18 років

"Комітет з нацбезпеки тільки що відхилив правку, яка могла привести до примусової мобілізації з 18 річного віку", — розповів Гончаренко.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 березня народний депутат Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію. Він заявив, що документ може міститиме норму про мобілізацію людей з 18 років.

Також Гончаренко заявив, що у мобілізаційному законопроєкті не йдеться про призов з 18 років. Документ передбачає лише базову військову підготовку, яку можна пройти до 24 років.