Мобилизация с 18 лет — комитет по нацбезопасности отклонил правку, которая могла к этому привести
Комитет по нацбезопасности рассматривает правки к законопроекту о мобилизации. Во вторник, 26 марта, он отклонил правку, которая могла бы привести к принудительной мобилизации с 18 лет.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Мобилизация с 18 лет
"Комитет по нацбезопасности только что отклонил правку, которая могла привести к принудительной мобилизации с 18 летнего возраста", — рассказал Гончаренко.
Напомним, 25 марта народный депутат Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации. Он заявил, что документ может содержать норму о мобилизации людей с 18 лет.
Также Гончаренко заявил, что в мобилизационном законопроекте речь не идет о призыве с 18 лет. Документ предусматривает только базовую военную подготовку, которую можно пройти до 24 лет.
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