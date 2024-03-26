Мобилизация с 18 лет — комитет по нацбезопасности отклонил правку, которая могла к этому привести

Украинские военные. Фото: Житомирский ОТЦК и СП/Facebook

Комитет по нацбезопасности рассматривает правки к законопроекту о мобилизации. Во вторник, 26 марта, он отклонил правку, которая могла бы привести к принудительной мобилизации с 18 лет.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Комитет по нацбезопасности только что отклонил правку, которая могла привести к принудительной мобилизации с 18 летнего возраста", — рассказал Гончаренко.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, 25 марта народный депутат Дмитрий Разумков раскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации. Он заявил, что документ может содержать норму о мобилизации людей с 18 лет.

Также Гончаренко заявил, что в мобилизационном законопроекте речь не идет о призыве с 18 лет. Документ предусматривает только базовую военную подготовку, которую можно пройти до 24 лет.