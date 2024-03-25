Законопроєкт про мобілізацію — Разумков розкрив нові норми документа

Нардеп Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію. Він заявив, що документ міститиме норму про мобілізацію людей з 18 років.

Про це нардеп заявив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Разумков розповів про нові норми законопроєкту про мобілізацію

Політик заявив, що мобілізаційний вік буде зменшено.

"Це велика проблема, бо там прописано таким чином — якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років", — сказав Разумков.

Також політик додав, що у законопроєкт закладено відверту брехню, через що він хоче почути позицію Міністерства оборони.

"Це підриває довіру до влади. Таким чином ми знищимо генофонд держави. Немає розуміння того, скільки людей має бут мобілізовано, бо спочатку йшлося про 100-500 тисяч, а зараз вже цифри меншають", — сказав він.

Нагадаємо, раніше у Мукачівському районі Закарпаття, у селах Карпати та Ракошино, люди перекрили дороги на знак протесту проти дій працівників територіальних центрів комплектування через масову мобілізацію у регіоні.

Водночас нардеп Федір Веніславський заявив, що у новому мобілізаційному законопроєкті йдеться, що здобувачі освіти усіх рівнів зможуть отримати відстрочку від мобілізації, проте іноземні ВИШі відкрили низку факультетів, де наші громадяни "купували" це право.