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Законопроєкт про мобілізацію — Разумков розкрив нові норми документа

25 березня 2024 18:31
оновлено: 18:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Законопроєкт про мобілізацію — Разумков розкрив нові норми документа
Нардеп Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Народний депутат Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію. Він заявив, що документ міститиме норму про мобілізацію людей з 18 років.

Про це нардеп заявив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

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Політик заявив, що мобілізаційний вік буде зменшено.

"Це велика проблема, бо там прописано таким чином — якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років", — сказав Разумков.

Також політик додав, що у законопроєкт закладено відверту брехню, через що він хоче почути позицію Міністерства оборони.

"Це підриває довіру до влади. Таким чином ми знищимо генофонд держави. Немає розуміння того, скільки людей має бут мобілізовано, бо спочатку йшлося про 100-500 тисяч, а зараз вже цифри меншають", — сказав він. 

Нагадаємо, раніше у Мукачівському районі Закарпаття, у селах Карпати та Ракошино, люди перекрили дороги на знак протесту проти дій працівників територіальних центрів комплектування через масову мобілізацію у регіоні. 

Водночас нардеп Федір Веніславський заявив, що у новому мобілізаційному законопроєкті йдеться, що здобувачі освіти усіх рівнів зможуть отримати відстрочку від мобілізації, проте іноземні ВИШі відкрили низку факультетів, де наші громадяни "купували" це право.

Дмитро Разумков
Міноборони
Україна
мобілізація
війна в Україні

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