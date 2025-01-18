Як представник ВР Федір Веніславський прокоментував пропозиції Білого дому щодо зниження мобілізаційного віку в Україні

Федір Веніславський. Фото: sluga-narodu.com

Збільшення чисельності армії не є запорукою Перемоги. Для того, щоб виграти війну Україні потрібна високотехнологічна західна зброя та далекобійні ракети.

Про це, коментуючи пропозиції команди Трампа щодо зниження мобілізаційного віку в Україні, в п'ятницю, 17 січня, у коментарі РБК-Україна заявив нардеп Федір Веніславський.

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Веніславський наголосив, що ЗСУ вже зараз є найбільш чисельною армією Європи. Виграти війну, просто збільшуючи кількість особового складу, не вдасться. Для Перемоги необхідно завдавати точкових ударів по військових об'єктах на території РФ, а для цього Україні потрібні далекобійні ракети та інші інноваційні технології. За умови наявності цієї зброї ослабити потенціал РФ можна і з тою чисельністю війська, яка є зараз.

Також нардеп додав, що на підготовку нових мобілізованих треба 2–3 місяці. Організація мобілізації також займає певний час. Навіть у разі зниження мобілізаційного віку якісно підготовлених солдатів отримати раніше ніж за 4–6 місяців неможливо, а зброя Україні необхідна вже зараз.

"При наданні такої інноваційної зброї, я думаю, ми зможемо зробити більше, ніж просто збільшивши армію", — зазначив Веніславський.

Нагадаємо, радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що мобілізаційний вік в Україні потрібно знизити. На його думку, таким чином вдасться залучити до війська більшу кількість чоловіків.

Також ми повідомляли, що військовий експерт Олександр Коваленко вважає мобілізацію з 18 років недоречною. Він заявив, що таке рішення може призвести до демографічної катастрофи у країні.