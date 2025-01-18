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Мобилизация с 18 лет — в ВР ответили на заявления команды Трампа

18 января 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как представитель ВР Федор Вениславский прокомментировал предложения Белого дома о снижении мобилизационного возраста в Украине
Федор Вениславский. Фото: sluga-narodu.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Увеличение численности армии не является залогом Победы. Для того, чтобы выиграть войну, Украине нужно высокотехнологичное западное оружие и дальнобойные ракеты.

Об этом, комментируя предложения команды Трампа касательно снижения мобилизационного возраста в Украине, в п'пятницу, 17 января, в комментарии РБК-Украина заявил нардеп Федор Вениславский.

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Вениславский отметил, что ВСУ уже сейчас является наиболее многочисленной армией Европы. Выиграть войну, просто увеличивая количество личного состава, не удастся. Для Победы необходимо наносить точечные удары по военным объектам на территории РФ, а для этого Украине нужны дальнобойные ракеты и другие инновационные технологии. При условии наличия этого оружия ослабить потенциал РФ можно и с той численностью войска, которая есть сейчас.

Также нардеп добавил, что на подготовку новых мобилизованных надо 2–3 месяца. Организация мобилизации также занимает определенное время. Даже в случае снижения мобилизационного возраста качественно подготовленных солдат получить раньше чем за 4–6 месяцев невозможно, а оружие Украине необходимо уже сейчас.

"При предоставлении такого инновационного оружия, я думаю, мы сможем сделать больше, чем просто увеличив армию", — отметил Вениславский.

Напомним, советник Трампа по нацбезопасности Майк Волтц заявил, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить. По его мнению, таким образом удастся привлечь в армию большее количество мужчин.

Также мы сообщали, что военный эксперт Александр Коваленко считает мобилизацию с 18 лет неуместной. Он заявил, что такое решение может привести к демографической катастрофе в стране.

Верховная Рада нардепы Федор Вениславский военный призыв мобилизация

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