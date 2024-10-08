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Мобілізація з правом на відстрочку — коли це законно

8 жовтня 2024 20:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — чи можуть мобілізувати громадянина, який має право на відстрочку
Оформлення відстрочки. Фото: Звягельський ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Але якщо військовозобов’язаний громадянин не підтвердить своє право і не оформить відстрочку, його можуть мобілізувати.

Про це розповів юрист Роман Грунда.

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Громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації, не можуть бути призвані до лав Збройних сил України навіть в особливий період, під час дії воєнного стану.

Але, підкреслив юрист Тернопільського обласного ТЦК, бувають випадки, коли громадянина, який має право на відстрочку, можуть мобілізувати.

Коли право на відстрочку не спрацює

Роман Грунда наголосив, що сама по собі наявність права на відстрочку ще не гарантує, що громадянина не мобілізують.

Для цього він має підтвердити це право офіційно, оформивши відстрочку в ТЦК.

Якщо ж громадянин, навіть маючи право на відстрочку, не використав його і не оформив відстрочку від призову, в ТЦК мають право його мобілізувати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які три категорії громадян отримають право на оформлення відстрочки онлайн.

Також ми повідомляли про те, як правильно подавати заяву про відстрочку до ТЦК.

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