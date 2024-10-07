Мобілізація у жовтні 2024 — як українцям оформити відстрочку

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні певні категорії військовозобов'язаних громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Щоб реалізувати це право, його необхідно належно оформити. Для цього особи повинні подати заяву до ТЦК та СП разом із документами, які підтверджують відповідні підстави для звільнення від призову.

Як саме відбувається процес оформлення відстрочки від мобілізації, пояснюємо далі у матеріалі Новини.LIVE.

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Так, варто нагадати, що категорії осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації передбачені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Тож, при оформленні відстрочки військовозобов'язані повинні будуть спиратися саме на підставу зазначену у даній статті.

Як отримати відстрочку — алгоритм дій

Алгоритм дій щодо отримання відстрочки наступний:

1. Записатись на прийом до ТЦК

Наразі є можливість записатися на прийом до ТЦК та СП онлайн за допомогою сайта Міністерства оборони України. Сервіс запустили 18 травня, він вже доступний у всіх ТЦК України.

2. Заява на відстрочку

Відповідно до чинного законодавства, військовозобов'язана особа має особисто з'явитися до ТЦК та СП за місцем військового обліку або призову й подати заяву, зразок якої є у постанові Кабінету міністрів України №560 (додаток 4).

Вищевказана заява повинна містити такі основні елементи:

Назва органу (вказати, до якого ТЦК та СП подається заява). Особисті дані (ПІБ, дата народження, адреса проживання, номер телефону). Основний текст заяви. Дата та підпис. Перелік документів, які ви додаєте.

Зразок заяви на відстрочку. Фото: zakon.rada.gov.ua

3. Зібрати та подати повний пакет документів

Військовозобов'язаному потрібно підготувати оригінали та копії (завірені нотаріально) документів, які підтверджують право на відстрочку (додаток 5 Постанови КМУ №560 від 16.05.2024 р.). Пакет документів залежить від підстави відстрочки.

На кожному аркуші копій має бути написано особисто військовозобов'язаним: "згідно з оригіналом", ваше прізвище, ім'я та по батькові, підпис і дата (подання заяви).

До документів (не залежно від відстрочки) долучаються копії паспорта, ідентифікаційного коду та військово-облікового документа. Пакет документів занести у визначений кабінет.

5. З ареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП

Підготувавши заяву та документи й прийшовши до ТЦК, вам потрібно мати при собі другий примірник цієї самої заяви. Саме на ньому вам повинні поставити штамп з вхідним номером та датою подачі заяви.

Якщо вам на примірнику відмовляються ставити штамп про прийняття, то поясність працівнику ТЦК, що зараз ви будете вимушені піти до комісара та будете скаржитися на дії особи, яка відмовляється від реєстрації заяви й надання відмітки про прийняття заяви. Якщо цей аргумент не події, після усного звернення до комісара можна телефонувати на гарячу лінію Міноборони.

Військовозобов'язані оформлюють відстрочку в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

4. Чекати рішення комісії

Висновок щодо надання відстрочки військовозобов'язаний має чекати протягом 7 днів (в телефонному режимі, за допомогою електронної пошти або звичайної пошти). Комісія засідає щоп'ятниці. Семиденний строк може бути збільшено в разі, якщо комісія надсилатиме запити до органів держвлади для підтвердження права на відстрочку.

Якщо вам не зателефонували протягом двох тижнів — самостійно прибути в ТЦК та СП для отримання письмового рішення щодо надання відстрочки (довідка або висновок комісії, чому не надана відстрочка).

У разі відмови в наданні відстрочки військовозобов'язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною в додатку 7 Постанови КМУ №560.

У разі позитивного рішення комісії прибути в ТЦК і СП для отримання довідки про право на відстрочку.

5. Довідка про відстрочку

Після отримання відстрочки, відомості про неї вносяться у справу військовозобов’язаного та можуть вноситись у військово-обліковий документ.

Підтвердженням наданої відстрочки є довідка, яку видають за формою, вказаною в додатку 6 Постанови КМУ №560. У Довідці вказують дату та номер військово-облікового документа й дату і серію (номер) документа, що посвідчує особу. За умови пред'явлення цих документів довідка є дійсною. Саме цей документ пред'являється на вимогу про наявність відстрочення.

Важливо: відстрочка надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України. Тобто 90 календарних днів.

Важливі нюанси

Крім вищезазначених дій військовозобов'язаному необхідно буде оновити свої військово-облікові дані та пройти військово-лікарську комісію, якщо раніше він цього не робив.

П роходити ВЛК слід тільки тоді, коли заяву з документами було зареєстровано. Лише після цього, якщо документи належні, можна отримати відстрочку від призову.

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