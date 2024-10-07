Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Як оформити відстрочку від мобілізації у жовтні 2024 — покрокова інструкція arrow

Як оформити відстрочку від мобілізації у жовтні 2024 — покрокова інструкція

7 жовтня 2024 21:34
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація у жовтні 2024 — як українцям оформити відстрочку
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні певні категорії військовозобов'язаних громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Щоб реалізувати це право, його необхідно належно оформити. Для цього особи повинні подати заяву до ТЦК та СП разом із документами, які підтверджують відповідні підстави для звільнення від призову. 

Як саме відбувається процес оформлення відстрочки від мобілізації, пояснюємо далі у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Так, варто нагадати, що категорії осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації передбачені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Тож, при оформленні відстрочки військовозобов'язані повинні будуть спиратися саме на підставу зазначену у даній статті. 

Як отримати відстрочку — алгоритм дій 

Алгоритм дій щодо отримання відстрочки наступний:

1. Записатись на прийом до ТЦК

Наразі є можливість записатися на прийом до ТЦК та СП онлайн за допомогою сайта Міністерства оборони України. Сервіс запустили 18 травня, він вже доступний у всіх ТЦК України.  

2. Заява на відстрочку

Відповідно до чинного законодавства, військовозобов'язана особа має особисто з'явитися до ТЦК та СП за місцем військового обліку або призову й подати заяву, зразок якої є у постанові Кабінету міністрів України №560 (додаток 4).

Вищевказана заява повинна містити такі основні елементи: 

  1. Назва органу (вказати, до якого ТЦК та СП подається заява).
  2. Особисті дані (ПІБ, дата народження, адреса проживання, номер телефону).
  3. Основний текст заяви. 
  4. Дата та підпис.
  5. Перелік документів, які ви додаєте. 

 

Як оформити відстрочку від мобілізації у жовтні 2024 — покрокова інструкція
Зразок заяви на відстрочку. Фото: zakon.rada.gov.ua

3. Зібрати та подати повний пакет документів

Військовозобов'язаному потрібно підготувати оригінали та копії (завірені нотаріально) документів, які підтверджують право на відстрочку (додаток 5 Постанови КМУ №560 від 16.05.2024 р.). Пакет документів залежить від підстави відстрочки.

На кожному аркуші копій має бути написано особисто військовозобов'язаним: "згідно з оригіналом", ваше прізвище, ім'я та по батькові, підпис і дата (подання заяви).

До документів (не залежно від відстрочки) долучаються копії паспорта, ідентифікаційного коду та військово-облікового документа. Пакет документів занести у визначений кабінет.

5. Зареєструвати заяву з документами в ТЦК та СП

Підготувавши заяву та документи й прийшовши до ТЦК, вам потрібно мати при собі другий примірник цієї самої заяви. Саме на ньому вам повинні поставити штамп з вхідним номером та датою подачі заяви. 

Якщо вам на примірнику відмовляються ставити штамп про прийняття, то поясність працівнику ТЦК, що зараз ви будете вимушені піти до комісара та будете скаржитися на дії особи, яка відмовляється від реєстрації заяви й надання відмітки про прийняття заяви. Якщо цей аргумент не події,  після усного звернення до комісара можна телефонувати на гарячу лінію Міноборони. 

 

Мобілізація у жовтні 2024 — як українцям оформити відстрочку
Військовозобов'язані оформлюють відстрочку в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook 

4. Чекати рішення комісії

Висновок щодо надання відстрочки військовозобов'язаний має чекати протягом 7 днів (в телефонному режимі, за допомогою електронної пошти або звичайної пошти). Комісія засідає щоп'ятниці. Семиденний строк може бути збільшено в разі, якщо комісія надсилатиме запити до органів держвлади для підтвердження права на відстрочку. 

Якщо вам не зателефонували протягом двох тижнів — самостійно прибути в ТЦК та СП для отримання письмового рішення щодо надання відстрочки (довідка або висновок комісії, чому не надана відстрочка).

У разі відмови в наданні відстрочки військовозобов'язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною в додатку 7 Постанови КМУ №560.

У разі позитивного рішення комісії прибути в ТЦК і СП для отримання довідки про право на відстрочку. 

5. Довідка про відстрочку 

Після отримання відстрочки, відомості про неї вносяться у справу військовозобов’язаного та можуть вноситись у військово-обліковий документ.

Підтвердженням наданої відстрочки є довідка, яку видають за формою, вказаною в додатку 6 Постанови КМУ №560. У Довідці вказують дату та номер військово-облікового документа й дату і серію (номер) документа, що посвідчує особу. За умови пред'явлення цих документів довідка є дійсною. Саме цей документ пред'являється на вимогу про наявність відстрочення.

Важливо: відстрочка надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України. Тобто 90  календарних днів. 

Важливі нюанси

Крім вищезазначених дій військовозобов'язаному необхідно буде оновити свої військово-облікові дані та пройти військово-лікарську комісію, якщо раніше він цього не робив. 

Проходити ВЛК слід тільки тоді, коли заяву з документами було зареєстровано. Лише після цього, якщо документи належні, можна отримати відстрочку від призову. 

 

Раніше ми повідомляли, як продовжити відстрочку від мобілізації. 

Нагадаємо, ми писали, чи можливо оформити відстрочку через адвоката.

Також ми інформували, які сімейні обставини дають право на відстрочку у жовтні 2024 року.

жовтень мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:36 В мережі показали нову форму збірної України від відомого бренду

Новина з відео

21:34 Як оформити відстрочку від мобілізації у жовтні 2024 — покрокова інструкція

21:30 Графіки відключень в Одесі на 8 жовтня — як діятимуть

21:26 На Закарпатті у ДТП загинув народний артист України — фото аварії

21:13 У Києві троє чоловіків вночі побили працівника СБУ — що вирішив суд

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

20:58 Мовні патрулі в Івано-Франківську — у місті ухвалили рішення щодо інспекторів

20:55 Київ порине в осінь — синоптики зробили прогноз на завтра

20:53 Підвищення у званні для мобілізованих — коли громадяни мають таке право

20:38 Волонтер із Харкова загинув під час евакуаційної місії на Донеччині

20:09 План перемоги та виготовлення зброї в Україні — вечірнє звернення Зеленського

21:36 В мережі показали нову форму збірної України від відомого бренду

Новина з відео

21:34 Як оформити відстрочку від мобілізації у жовтні 2024 — покрокова інструкція

21:30 Графіки відключень в Одесі на 8 жовтня — як діятимуть

21:26 На Закарпатті у ДТП загинув народний артист України — фото аварії

21:13 У Києві троє чоловіків вночі побили працівника СБУ — що вирішив суд

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

20:58 Мовні патрулі в Івано-Франківську — у місті ухвалили рішення щодо інспекторів

20:55 Київ порине в осінь — синоптики зробили прогноз на завтра

20:53 Підвищення у званні для мобілізованих — коли громадяни мають таке право

20:38 Волонтер із Харкова загинув під час евакуаційної місії на Донеччині

20:09 План перемоги та виготовлення зброї в Україні — вечірнє звернення Зеленського

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

06:40 Ціни за 1 кг чормету у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

Text

12:42 Тимочко оцінив, наскільки добре укріплені оборонні лінії навколо Дніпра

Text

08:00 Загибель на фронті зятя Фаріон та жорсткі обстріли Сумщини — ефір Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник