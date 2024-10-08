Мобилизация в Украине 2024 — могут ли мобилизовать гражданина, имеющего право на отсрочку

Оформление отсрочки. Фото: Звягельский ТЦК

Граждане имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Но если гражданин не подтвердит свое право и не оформит отсрочку, его могут мобилизовать.

Об этом рассказал юрист Роман Грунда.

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Граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации, не могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины даже в особый период во время действия военного положения.

Но, подчеркнул юрист Тернопольского областного ТЦК, бывают случаи, когда гражданин, имеющий право на отсрочку, может быть мобилизован.

Когда право на отсрочку не сработает

Роман Грунда подчеркнул, что само по себе наличие права на отсрочку еще не гарантирует, что гражданина не мобилизуют.

С этой целью он должен подтвердить это право официально, оформив отсрочку в ТЦК.

Если гражданин, даже имея право на отсрочку, не использовал его и не оформил отсрочку от призыва, в ТЦК имеют право его мобилизовать.

Напомним, мы ранее писали о том, какие три категории граждан получат право на оформление отсрочки онлайн.

Также мы сообщали о том, как правильно подавать заявление об отсрочке в ТЦК.