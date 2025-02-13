Мобілізація засуджених — коли людей із судимістю не мобілізують

Засуджені громадяни. Фото: mukachevo.net

Військовозобов’язаних громадян із судимістю можуть мобілізувати до лав Збройних сил України в особливий період. Виняток становлять ті засуджені раніше громадяни, яких свого часу виключили з військового обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Серед інших категорій військовозобов’язаних громадян в Україні дозволили мобілізувати і засуджених громадян, і громадян із судимістю.

Коли громадянина із судимістю не призвуть до ЗСУ

Та не усіх громадян, які мали судимість, можуть мобілізувати.

"Не можуть мобілізувати, якщо ви маєте військово-обліковий документ із відміткою про виключення з військового обліку", — пояснив такому громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли можуть мобілізувати громадянина, засудженого за тяжкий злочин.

Додамо, ми повідомляли про те, які процедури проходять засуджені громадяни перед мобілізацією.