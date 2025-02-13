Мобилизация осужденных — когда людей с судимостью не мобилизуют

Осужденные граждане. Фото: mukachevo.net

Военнообязанных граждан с судимостью могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины в особый период. Исключение составляют те осужденные ранее граждане, которых в свое время исключили с воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация осужденных в Украине

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения на всей территории страны военного положения.

Среди других категорий военнообязанных граждан в Украине разрешили мобилизовать и осужденных граждан, и граждан с судимостью.

Когда гражданина с судимостью не призовут в ВСУ

Но не всех граждан, которые имели судимость, могут мобилизовать.

"Не могут мобилизовать, если вы имеете военно-учетный документ с отметкой об исключении из воинского учета", — пояснил такому гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, когда могут мобилизовать гражданина, осужденного за тяжкое преступление.

Добавим, мы сообщали о том, какие процедуры проходят осужденные граждане перед мобилизацией.