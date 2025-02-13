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Мобилизация с судимостью — когда это невозможно

13 февраля 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация осужденных — когда людей с судимостью не мобилизуют
Осужденные граждане. Фото: mukachevo.net
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанных граждан с судимостью могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины в особый период. Исключение составляют те осужденные ранее граждане, которых в свое время исключили с воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения на всей территории страны военного положения.

Среди других категорий военнообязанных граждан в Украине разрешили мобилизовать и осужденных граждан, и граждан с судимостью.

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Но не всех граждан, которые имели судимость, могут мобилизовать.

"Не могут мобилизовать, если вы имеете военно-учетный документ с отметкой об исключении из воинского учета", — пояснил такому гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, когда могут мобилизовать гражданина, осужденного за тяжкое преступление.

Добавим, мы сообщали о том, какие процедуры проходят осужденные граждане перед мобилизацией.

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