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Мобілізація заброньованих чоловіків — у ЗСУ зробили заяву

19 грудня 2024 17:59
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація заброньованих — у Сухопутних військах пояснили порядок бронювання
Чоловіки у ТЦК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У Сухопутних військах зробили заяву на тлі поширенні інформацію про мобілізацію заброньованих працівників. Там звернулися до керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що здійснюють бронювання.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у Telegram у четвер, 19 грудня.

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У Сухопутних військах нагадали, згідно з частиною 3 статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що здійснюють бронювання військовозобов’язаних, зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, які заброньовані у порядку, визначеному Кабміном, у районному (міському) ТЦК та СП, на території відповідальності якого вони розміщуються.

Порядок бронювання військовозобов'язаних на час мобілізації та воєнного стану затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 (з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 22 листопада 2024 року № 1332).

Згідно з постановою, після формування та підписання списку через портал "Дію", переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік на період дії відстрочки здійснюється автоматично через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Бронювання, оформлене без використання засобів порталу "Дія", не відображається автоматично в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"В такому разі для зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, подають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання", — йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах наголосили, що без наявності повідомлення про бронювання ТЦК немає підстав для внесення даних в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

"У разі відсутності інформації про бронювання працівника в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідальним особам органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому заброньований військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку", — йдеться у повідомленні.

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Допис Сухопутних військ. Фото: скриншот
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Допис Сухопутних військ. Фото: скриншот

Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко повідомив про численні порушення працівниками ТЦК та СП, зокрема ігнорування документів про бронювання від мобілізації через відсутність даних у системі "Оберіг".

Також він повідомив, що в Одесі працівники ТЦК утримували заброньованого спеціаліста-зв'язківця протягом двох тижнів.

ЗСУ Україна мобілізація бронювання ТЦК та СП Бронь від мобілізації

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