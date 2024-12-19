Мобилизация забронированных — в Сухопутных войсках объяснили порядок бронирования

Мужчины в ТЦК. Фото: УНИАН

В Сухопутных войсках сделали заявление на фоне распространении информации о мобилизации забронированных работников. Там обратились к руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих бронирование.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в Telegram в четверг, 19 декабря.

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Мобилизация забронированных работников

В Сухопутных войсках напомнили, согласно части 3 статьи 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, осуществляющие бронирование военнообязанных, обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации военнообязанным, которые забронированы в порядке, определенном Кабмином, в районном (городском) ТЦК и СП, на территории ответственности которого они размещаются.

Порядок бронирования военнообязанных на время мобилизации и военного положения утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года № 76 (с учетом изменений, внесенных постановлением КМУ от 22 ноября 2024 года № 1332).

Согласно постановлению, после формирования и подписания списка через портал "Дія", перевод военнообязанного на специальный воинский учет на период действия отсрочки осуществляется автоматически через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Бронирование, оформленное без использования средств портала "Дія", не отображается автоматически в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

"В таком случае для зачисления военнообязанного на специальный воинский учет органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, подают в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором военнообязанный состоит на воинском учете, сообщение о бронировании", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках отметили, что без наличия уведомления о бронировании ТЦК нет оснований для внесения данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

"В случае отсутствия информации о бронировании работника в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов ответственным лицам органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в котором забронированный военнообязанный находится на воинском учете", — говорится в сообщении.

Пост Сухопутных войск. Фото: скриншот

Пост Сухопутных войск. Фото: скриншот

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко сообщил о многочисленных нарушениях работниками ТЦК и СП, в частности, игнорирование документов о бронировании от мобилизации из-за отсутствия данных в системе "Оберіг".

Также он сообщил, что в Одессе работники ТЦК удерживали забронированного специалиста-связиста в течение двух недель.