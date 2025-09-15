Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Мобілізація загрожує паралізувати роботу судів, — Ткачук

Мобілізація загрожує паралізувати роботу судів, — Ткачук

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 17:26
Чому мобілізація впливає на роботу судової системи — Ткачук
Отримання військового квітка при мобілізації. Фото ілюстративне: Главком

Українські суди опинилися перед серйозним викликом через мобілізацію працівників апарату. Критично важливі процеси, такі як підготовка документів, виклик сторін та організація засідань, можуть опинитися під загрозою зриву.

Про це Суддя Великої Палати Верховного Суду Олег Ткачук розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Суди можуть залишитися без технічної підтримки через мобілізацію

Доктор юридичних наук, доцент Олег Ткачук зазначив, що помічники та працівники апарату є ключовою ланкою в забезпеченні роботи судів. Вони відповідають за виклик учасників процесу, фіксацію судових засідань і підготовку документів, без чого розгляд справ фактично неможливий. Проте через мобілізацію та низькі зарплати штат скорочується, що ставить під загрозу безперервність роботи правосуддя.

Минулого року суди розглянули понад 4,3 млн справ за участю близько 4000 суддів по всій країні. У деяких судах навантаження сягає понад 10 тисяч справ на одного суддю, що вже створює надзвичайну напругу в системі. Втрата апарату, за словами судді, може фактично паралізувати правосуддя в Україні.

Нагадаємо, що ведення підприємницької діяльності саме по собі не звільняє від мобілізації. Водночас фізичні особи-підприємці можуть отримати відстрочку.

Раніше ми також інформували, що з 1 вересня співробітники ТЦК та СП під час оповіщення громадян використовують нагрудні камери

суд правосуддя мобілізація повістки працівники
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації