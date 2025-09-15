Чому мобілізація впливає на роботу судової системи — Ткачук

Отримання військового квітка при мобілізації. Фото ілюстративне: Главком

Українські суди опинилися перед серйозним викликом через мобілізацію працівників апарату. Критично важливі процеси, такі як підготовка документів, виклик сторін та організація засідань, можуть опинитися під загрозою зриву.

Про це Суддя Великої Палати Верховного Суду Олег Ткачук розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Суди можуть залишитися без технічної підтримки через мобілізацію

Доктор юридичних наук, доцент Олег Ткачук зазначив, що помічники та працівники апарату є ключовою ланкою в забезпеченні роботи судів. Вони відповідають за виклик учасників процесу, фіксацію судових засідань і підготовку документів, без чого розгляд справ фактично неможливий. Проте через мобілізацію та низькі зарплати штат скорочується, що ставить під загрозу безперервність роботи правосуддя.

Минулого року суди розглянули понад 4,3 млн справ за участю близько 4000 суддів по всій країні. У деяких судах навантаження сягає понад 10 тисяч справ на одного суддю, що вже створює надзвичайну напругу в системі. Втрата апарату, за словами судді, може фактично паралізувати правосуддя в Україні.

Нагадаємо, що ведення підприємницької діяльності саме по собі не звільняє від мобілізації. Водночас фізичні особи-підприємці можуть отримати відстрочку.

Раніше ми також інформували, що з 1 вересня співробітники ТЦК та СП під час оповіщення громадян використовують нагрудні камери.