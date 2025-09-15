Почему мобилизация влияет на работу судебной системы - Ткачук

Получение военного цветка при мобилизации. Фото иллюстративное: Главком

Украинские суды оказались перед серьезным вызовом из-за мобилизации работников аппарата. Критически важные процессы, такие как подготовка документов, вызов сторон и организация заседаний, могут оказаться под угрозой срыва.

Об этом Судья Большой Палаты Верховного Суда Олег Ткачук рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Суды могут остаться без технической поддержки из-за мобилизации

Доктор юридических наук, доцент Олег Ткачук отметил, что помощники и работники аппарата являются ключевым звеном в обеспечении работы судов. Они отвечают за вызов участников процесса, фиксацию судебных заседаний и подготовку документов, без чего рассмотрение дел фактически невозможно. Однако из-за мобилизации и низких зарплат штат сокращается, что ставит под угрозу непрерывность работы правосудия.

В прошлом году суды рассмотрели более 4,3 млн дел с участием около 4000 судей по всей стране. В некоторых судах нагрузка достигает более 10 тысяч дел на одного судью, что уже создает чрезвычайное напряжение в системе. Потеря аппарата, по словам судьи, может фактически парализовать правосудие в Украине.

Напомним, что ведение предпринимательской деятельности само по себе не освобождает от мобилизации. В то же время физические лица-предприниматели могут получить отсрочку.

Ранее мы также информировали, что с 1 сентября сотрудники ТЦК и СП во время оповещения граждан используют нагрудные камеры.