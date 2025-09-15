Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизация грозит парализовать работу судов, - Ткачук

Мобилизация грозит парализовать работу судов, - Ткачук

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 17:26
Почему мобилизация влияет на работу судебной системы - Ткачук
Получение военного цветка при мобилизации. Фото иллюстративное: Главком

Украинские суды оказались перед серьезным вызовом из-за мобилизации работников аппарата. Критически важные процессы, такие как подготовка документов, вызов сторон и организация заседаний, могут оказаться под угрозой срыва.

Об этом Судья Большой Палаты Верховного Суда Олег Ткачук рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Суды могут остаться без технической поддержки из-за мобилизации

Доктор юридических наук, доцент Олег Ткачук отметил, что помощники и работники аппарата являются ключевым звеном в обеспечении работы судов. Они отвечают за вызов участников процесса, фиксацию судебных заседаний и подготовку документов, без чего рассмотрение дел фактически невозможно. Однако из-за мобилизации и низких зарплат штат сокращается, что ставит под угрозу непрерывность работы правосудия.

В прошлом году суды рассмотрели более 4,3 млн дел с участием около 4000 судей по всей стране. В некоторых судах нагрузка достигает более 10 тысяч дел на одного судью, что уже создает чрезвычайное напряжение в системе. Потеря аппарата, по словам судьи, может фактически парализовать правосудие в Украине.

Напомним, что ведение предпринимательской деятельности само по себе не освобождает от мобилизации. В то же время физические лица-предприниматели могут получить отсрочку.

Ранее мы также информировали, что с 1 сентября сотрудники ТЦК и СП во время оповещения граждан используют нагрудные камеры.

суд правосудие мобилизация повестки сотрудники
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации