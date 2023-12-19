Мобілізація зеків — екскомандир "Азову" відповів, чи варто призивати ув'язнених

Екскомандир "Азову" Максим Жорін

Колишній командир полку особливого призначення "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр ЗСУ Максим Жорін прокоментував слова про те, чи варто в Україні створювати підрозділи, для прикладу, російських "Шторму-z" та "Вагнер". На його думку, така схема цілком реальна, утім, є чимало нюансів.

Про це Жорін розповів в інтерв'ю Бомбардир.

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За словами Жоріна, ми маємо розуміти, що це досить складний людський ресурс з яким є певні особливості.

"Абсолютно нормально ставлюсь. Навіть у Росії далеко не всі могли б так керувати зеками, як це робили вагнерівці, але складна історія в плані дисципліни, але не в плані ресурсу", — каже він.

Він продовжує, що замість того, щоб утримувати і витрачати кошти на ув'язнених в тюрмах, коли в країні проблеми з економікою, то вони могли б бути корисними на фронті.

"Безумовно їх не можа назвати вмотивованим підрозділом, але частину задач на них покласти можна було б", — додає він.

Водночас, у низці українських міст посилили мобілізаційні заходи. Зокрема, останнім з них стала Полтава. Там поквартирні рейди здійснюють працівники ТЦК разом із представниками міської ради. Про це розповіла в.о. міського голови Катерина Ямщикова.