Поквартирні обходи ТЦК — чи буде відповідальність, якщо не відкрити двері

ТЦК прийшло з повісткою до призовника. Фото: скриншот з відеоо

У низці українських міст посилили мобілізаційні заходи. Зокрема, останнім з них стала Полтава. Там поквартирні рейди здійснюють працівники ТЦК разом із представниками міської ради.

Про це розповіла в.о. міського голови Катерина Ямщикова у коментарі ТСН.

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За її словами, до міськради було звернення, яке стосується необхідності посилення мобілізаційних заходів.

"Хтось каже про цей процес, що це непопулярне рішення, але я не вважаю його таким. Тут недоречно вмикати тему політики. Коли у країні війна, мобілізація — це той процес, який має безперервно відбуватися", — сказала Ямщикова.

Вона уточнила, що поквартирний обхід ТЦК не є ініціативою суто міської ради — це процес, який відбувається з іншими органами.

Яких наслідків чекати, якщо не відкрити двері

Посадовиця зазначила, що такі групи "двері не вибиватимуть", якщо до квартири ніхто не пускає.

"У нас звичайний толерантний обхід. Там, де відчиняють — уточнюють дані, видають повістку. Якщо ніхто не відчиняє двері, якщо у квартирі нікого немає, то повістку залишають у дверях, сподіваючись на совість громадян", — наголосила вона.

Ямщикова додала, що всі діють у рамках законодавства і треба розуміти, що ці повістки видаються з метою уточнення даних.

Нагадаємо, що виконувач обов'язків мера Полтави Катерина Ямщикова підписала нове розпорядження щодо мобілізації військовозобов'язаних. Ним вона встановила графік видачі повісток.

Також ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив про надання можливості сільським головам формувати та вручати повістки. Втім, ця постанова не має відношення до військовозобов’язаних під час мобілізації