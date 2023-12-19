Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Поквартирні обходи ТЦК — чи буде відповідальність, якщо не відкрити двері arrow

Поквартирні обходи ТЦК — чи буде відповідальність, якщо не відкрити двері

19 грудня 2023 00:44
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Поквартирні обходи ТЦК — чи буде відповідальність, якщо не відкрити двері
ТЦК прийшло з повісткою до призовника. Фото: скриншот з відеоо
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

У низці українських міст посилили мобілізаційні заходи. Зокрема, останнім з них стала Полтава. Там поквартирні рейди здійснюють працівники ТЦК разом із представниками міської ради.

Про це розповіла в.о. міського голови Катерина Ямщикова у коментарі ТСН.

Читайте також:

ТЦК ходитимуть по квартирах

За її словами, до міськради було звернення, яке стосується необхідності посилення мобілізаційних заходів.

"Хтось каже про цей процес, що це непопулярне рішення, але я не вважаю його таким. Тут недоречно вмикати тему політики. Коли у країні війна, мобілізація — це той процес, який має безперервно відбуватися", — сказала Ямщикова.

Вона уточнила, що поквартирний обхід ТЦК не є ініціативою суто міської ради — це процес, який відбувається з іншими органами.

Яких наслідків чекати, якщо не відкрити двері

Посадовиця зазначила, що такі групи "двері не вибиватимуть", якщо до квартири ніхто не пускає.

"У нас звичайний толерантний обхід. Там, де відчиняють — уточнюють дані, видають повістку. Якщо ніхто не відчиняє двері, якщо у квартирі нікого немає, то повістку залишають у дверях, сподіваючись на совість громадян", — наголосила вона.

Ямщикова додала, що всі діють у рамках законодавства і треба розуміти, що ці повістки видаються з метою уточнення даних.

Нагадаємо, що виконувач обов'язків мера Полтави Катерина Ямщикова підписала нове розпорядження щодо мобілізації військовозобов'язаних. Ним вона встановила графік видачі повісток.

Також ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив про надання можливості сільським головам формувати та вручати повістки. Втім, ця постанова не має відношення до військовозобов’язаних під час мобілізації

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі