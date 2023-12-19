Мобилизация зэков – экскомандир "Азова" ответил, стоит ли призывать заключенных
Бывший командир полка особого назначения "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ Максим Жорин прокомментировал слова о том, стоит ли в Украине создавать подразделения , например, российских "Шторма-z" и "Вагнер". По его мнению, такая схема вполне реальна, но есть немало нюансов.
Об этом Жорин рассказал в интервью Бомбардиру.
Стоит мобилизовать зэков
По словам Жорина, мы должны понимать, что это достаточно сложный человеческий ресурс, с которым есть определенные особенности.
"Абсолютно нормально отношусь. Даже в России далеко не все могли бы так управлять зэками, как это делали вагнеровцы, но сложная история в плане дисциплины, но не в плане ресурса" , - говорит он.
Он продолжает, что вместо того, чтобы содержать и тратить средства на заключенных в тюрьмах, когда в стране проблемы с экономикой, они могли бы быть полезными на фронте.
"Безусловно, их не может назвать мотивированным подразделением, но часть задач на них возложить можно было бы" , — добавляет он.
В то же время, в ряде украинских городов усилили мобилизационные мероприятия. В частности, последним из них стала Полтава. Там поквартирные рейды совершают работники ТЦК вместе с представителями городского совета. Об этом рассказала и.о. городского головы Екатерина Ямщикова.
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