Мобилизация зэков – экскомандир "Азова" ответил, стоит ли призывать заключенных

Экскомандир "Азова" Максим Жорин

Бывший командир полка особого назначения "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ Максим Жорин прокомментировал слова о том, стоит ли в Украине создавать подразделения , например, российских "Шторма-z" и "Вагнер". По его мнению, такая схема вполне реальна, но есть немало нюансов.

Об этом Жорин рассказал в интервью Бомбардиру.

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Стоит мобилизовать зэков

По словам Жорина, мы должны понимать, что это достаточно сложный человеческий ресурс, с которым есть определенные особенности.

"Абсолютно нормально отношусь. Даже в России далеко не все могли бы так управлять зэками, как это делали вагнеровцы, но сложная история в плане дисциплины, но не в плане ресурса" , - говорит он.

Он продолжает, что вместо того, чтобы содержать и тратить средства на заключенных в тюрьмах, когда в стране проблемы с экономикой, они могли бы быть полезными на фронте.

"Безусловно, их не может назвать мотивированным подразделением, но часть задач на них возложить можно было бы" , — добавляет он.

В то же время, в ряде украинских городов усилили мобилизационные мероприятия. В частности, последним из них стала Полтава. Там поквартирные рейды совершают работники ТЦК вместе с представителями городского совета. Об этом рассказала и.о. городского головы Екатерина Ямщикова.