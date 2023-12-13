Мобілізація жінок — чи зміняться правила призову

Жінка-військова на фронті. Фото: Армія.Inform

У Верховній Раді навряд чи повернуться до обговорення теми про мобілізацію жінок, оскільки це "непопулярна історія". Водночас у відомстві підтримують такий крок, зважаючи, до прикладу, на нестачу медиків у війську.

Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка України Соломія Бобровська в інтерв'ю для УП.

Читайте також:

Мобілізація жінок в Україні

У приклад Соломія Бобровська ставить історію в законі про національний спротив. Згідно з нею, воювати йдуть "від малого до старого" й кожен робить усе від себе можливе, наближаючи перемогу.

"Коли ми говоримо про гендерну рівність, зокрема, знаючи які військово-облікові спеціальності для жінок в більшості характерні, то я не розумію, чого ми боїмося?" — каже депутатка.

Водночас додає, що жінки з дітьми — це інша частина людей, яких не потрібно "чіпати".

Окрім цього, на думку Бобровської, кожен повинен пройти військову підготовку для того, щоб у разі чого знати що робити і не діяти хаотично.

Нагадаємо, в Україні продовжують призивати військовозобов'язаних до війська. Однак законодавство не передбачає примусову мобілізацію жінок, вони можуть вступати до лав ЗСУ добровільно.