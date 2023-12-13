Мобилизация женщин — изменятся ли правила призыва

Женщина военная на фронте. Фото: Армия.Inform

В Верховной Раде вряд ли вернутся к обсуждению темы о мобилизации женщин, поскольку это "непопулярная история". В то же время в ведомстве поддерживают такой шаг, учитывая, например, нехватку медиков в армии.

Об этом рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины Соломия Бобровская в интервью для УП.

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В пример Соломия Бобровская ставит историю в законе о национальном сопротивлении. Согласно ей, воевать идут "от мала до велика" и каждый делает все от себя возможное, приближая победу.

"Когда мы говорим о гендерном равенстве, в частности, зная какие военно-учетные специальности для женщин в большинстве характерны, то я не понимаю, чего мы боимся?" — говорит депутат.

В то же время добавляет, что женщины с детьми — это другая часть людей, которых не нужно "трогать".

Кроме этого, по мнению Бобровской, каждый должен пройти военную подготовку для того, чтобы в случае чего знать, что делать и не действовать хаотично.

Напомним, в Украине продолжают призывать военнообязанных в армию. Однако законодательство не предусматривает принудительную мобилизацию женщин, они могут вступать в ряды ВСУ добровольно.