Лібанова заявила, що вона проти жіночої мобілізації в Україні

Елла Лібанова. Фото: РБК-Україна

Директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН Елла Лібанова заявила, що вона не підтримує можливість мобілізації жінок в Україні. Для аргументації своєї позиції вона навела декілька прикладів, а також наголосила, що наводити приклад Ізраїлю недоцільно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на її інтерв'ю для виданню "Телеграф".

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Чому не варто запроваджувати мобілізацію жінок

За словами демографа, вона не підтримує ідею мобілізації жінок, і жінки в армії виступають не стільки за призов до армії, скільки за спрощення умов для служби.

"Така ж дурниця. Я спілкувалася з жінками, які служать в армії. Вони за мобілізацію жінок. Але насправді, коли їх починаєш глибше розпитувати, то вони не так за мобілізацію, як за те, щоб спростили умови для тих, хто хоче служити в армії. А це різні речі", — сказала Лібанова.

Також вона зазначила, що у багатьох жінок є діти, яких немає на кого залишити. І наводити приклад Ізраїлю недоречно, оскільки там завжди була жіноча служба на відміну від України.

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"В Ізраїлі весь час його існування жінки служили в армії. Це не те, що з'явилося зненацька. А тут що буде? Ви собі можете уявити, як реагуватиме суспільство на подібні рішення", — додала демограф, вказавши, що суспільство на це реагуватиме жорстко.

Як повідомляли Новини.LIVE, в цьому ж інтерв'ю Лібанова заявила, що вона проти зниження мобілізаційного віку в Україні. Вона вважає, що якщо це зробити, тоді країна підірве своє майбутнє.

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