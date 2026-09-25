Либанова заявила, что она против мобилизации женщин в Украине

Элла Либанова. Фото: РБК-Украина

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Элла Либанова заявила, что не поддерживает возможность мобилизации женщин в Украине. В обоснование своей позиции она привела несколько примеров, а также подчеркнула, что приводить в пример Израиль нецелесообразно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ее интервью изданию "Телеграф".

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Почему не стоит вводить мобилизацию женщин

По словам демографа, она не поддерживает идею мобилизации женщин, а женщины в армии выступают не столько за призыв в армию, сколько за упрощение условий службы.

"Это такая же ерунда. Я общалась с женщинами, которые служат в армии. Они за мобилизацию женщин. Но на самом деле, когда начинаешь их глубже расспрашивать, оказывается, что они не столько за мобилизацию, сколько за то, чтобы упростили условия для тех, кто хочет служить в армии. А это разные вещи", — сказала Либанова.

Также она отметила, что у многих женщин есть дети, которых некому оставить. И приводить пример Израиля неуместно, поскольку там всегда была женская служба, в отличие от Украины.

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"В Израиле на протяжении всего времени его существования женщины служили в армии. Это не то, что появилось неожиданно. А здесь что будет? Вы себе можете представить, как общество отреагирует на подобные решения", — добавила демограф, указав, что общество отреагирует на это резко.

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Либанова заявила, что она против снижения мобилизационного возраста в Украине. Она считает, что если это сделать, то страна подорвет свое будущее.

Также мы писали, что основной удар мобилизации пришелся на мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. Финансовый аналитик Алексей Кущ объяснил это тем, что это самая многочисленная группа населения Украины.