Нардеп сказав, коли буде мобілізація жінок в Україні

Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: hromadske.radio

В Україні залучення жінок до ЗСУ обговорюються постійно. Однак наразі це питання не є терміновим у парламентському комітеті з питань оборони.

Про це виданню "Телеграф" сказав член комітету Юрій Здебський.

Читайте також:

Чи буде мобілізація жінок в Україні

Нардеп пояснив, що механізм залучення жінок до армії існує. Тобто, хто хоче воювати, може піти. Водночас це питання постійно у полі зору депутатів, але зараз не на порядку денному.

"Ця тема постійно в полі зору депутатів. Але у нас зараз процедура (мобілізації жінок. — Ред.) є — хто хоче воювати, піде. Наскільки я розумію атмосферу в комітеті, це питання не стоїть на порядку денному. Нехай жінки займаються тим, чим потрібно. Жінки замінили б багато чоловіків. Є спеціальності, де жінки могли б замінити хлопців. Ми відслідковуємо ситуацію і коли буде актуально, швидко прийматимемо рішення", — сказав нардеп.

Здебський додав, що у разі необхідності Верховна Рада та Кабмін готові оперативного реагувати на зміни у ситуації, щоб ухвалити відповідні рішення щодо мобілізації та ротації персоналу.

Нагадаємо, нещодавно військовий юрист Тарас Боровський заявив, що в Україні щодня мобілізують близько тисяч осіб на добу.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів — до 3 лютого 2026 року.