Нардеп сказал, когда будет мобилизация женщин в Украине

Мобилизация женщин в Украине — нардеп сказал, когда может быть
В Украине привлечение женщин в ВСУ обсуждаются постоянно. Однако пока этот вопрос не является срочным в парламентском комитете по вопросам обороны.
Об этом изданию "Телеграф" сказал член комитета Юрий Здебский.
Будет ли мобилизация женщин в Украине
Нардеп пояснил, что механизм привлечения женщин в армию существует. То есть, кто хочет воевать, может пойти. В то же время этот вопрос постоянно в поле зрения депутатов, но сейчас не на повестке дня.
"Эта тема постоянно в поле зрения депутатов. Но у нас сейчас процедура (мобилизации женщин. — Ред.) есть — кто хочет воевать, пойдет. Насколько я понимаю атмосферу в комитете, этот вопрос не стоит на повестке дня. Пусть женщины занимаются тем, чем нужно. Женщины заменили бы много мужчин. Есть специальности, где женщины могли бы заменить ребят. Мы отслеживаем ситуацию и когда будет актуально, быстро будем принимать решение", — сказал нардеп.
Здебский добавил, что в случае необходимости Верховная Рада и Кабмин готовы оперативного реагировать на изменения в ситуации, чтобы принять соответствующие решения по мобилизации и ротации персонала.
Напомним, недавно военный юрист Тарас Боровский заявил, что в Украине ежедневно мобилизуют около тысяч человек в сутки.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней — до 3 февраля 2026 года.
