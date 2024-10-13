Портников прогнозує мобілізацію жінок в Україні при продовженні війни

Українська військовослужбовиця. Фото: АрміяInform

Журналіст Віталій Потников спрогнозував, коли в Україні буде мобілізація жінок. За його словами, це відбудеться, якщо війна з Росією буде тривати ще протягом декількох років.

Про це Віталій Портников сказав в ефірі "Еспресо".

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Мобілізація жінок в Україні

Портников висловив свою думку щодо нових повідомлень про те, що працівники ТЦК почали здійснювати перевірки на концертах, в ресторанах та торгово-розважальних центрах по всій Україні.

"Треба розуміти, що по розвитку війни це все буде більш жорстким ставати. Треба обʼєктивно це розуміти, якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, тому буде потрібна додаткова мобілізація", — зазначив він.

Журналіст вважає, що у майбутньому влада буде змушена знизити мобілізаційний вік та почати призивати жінок до війська.

"Я вже неодноразово говорив, буде зменшуватися призовний вік. Не треба мати ілюзій, що цього не буде відбуватися. Якщо війна продовжиться ще два-три роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо продовжиться пʼять років, будуть призивати жінок", — сказав Портников.

Він зауважив, що в Ізраїлі існує практика призову жінок до армії, і це відбувається через велику кількість ворогів, з якими країна змушена стикатися.

"Тому людям потрібно готуватися психологічно, що вони не зможуть наступні роки комфортно жити у воюючій країні", — додав журналіст.

Нагадаємо, у Верховній Раді наразі відсутня необхідна кількість голосів для ухвалення рішення щодо економічного бронювання. Однак стверджувати, що ця ідея вже втратила шанс, поки що зарано.

Також частина військовозобов'язаних громадян може бути мобілізована до ЗСУ лише за їхньою згодою. Це стосується осіб, які не досягли 25-річного віку, а також тих, хто старший за 50 років і не має дефіцитної військово-облікової спеціальності.