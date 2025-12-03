Яку мобілізаційну проблему треба вирішити насамперед — думка Жоріна

Максим Жорін. Фото: armyinform.com

Сили оборони мають дбати не лише про мобілізацію, а й про ефективне використання людей, яких залучили до війська. Поповнювати лави захисників України треба, але важливо й ефективно використовувати особовий склад по всій лінії фронту.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив заступник командира 3-го армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін.

Яку мобілізаційну проблему треба вирішити насамперед

Військовий наголосив, що на меті має бути не лише призов людей, а й збереження життя цих новобранців.

"Саме збереження життя та здоров'я особового складу має бути пріоритетом, а не звітність про виконання якоїсь там задачі, яка поставлена згори", — наголосив Жорін.

На його думку, є проблема з інформаційною роботою. Мобілізовані йдуть у СЗЧ ще тоді, коли перебувають у навчальних центрах і не побували в бойових підрозділах.

"По-перше, треба зробити все, щоб вони (військові, — Ред.) менше гинули й менше зазнавали поранень. Далі треба їх якісно готувати до подальшого проходження служби. А далі вони мають потрапляти в підрозділи, де довірятимуть своїм командирам і бачитимуть, що там, де замість людини може працювати дрон, працюватиме дрон", — пояснив заступник командира 3-го армійського корпусу.

Нагадаємо, полковник ЗСУ Жорін розкритикував "диванних експертів". На його думку, робити прогнози щодо завершення війни — неправильно, не дуже адекватно й навіть цинічно.

Раніше Максим Жорін назвав мобілізацію в Україні несправедливою. Він вважає, що якість людського ресурсу, який надходить до війська, щодня погіршується.