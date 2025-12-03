Какую мобилизационную проблему надо решить в первую очередь — мнение Жорина

Максим Жорин. Фото: armyinform.com

Силы обороны должны заботится не только о мобилизации, но и об эффективном использовании людей, которых привлекли в армию. Пополнять ряды защитников Украины надо, но важно и эффективно использовать личный состав по всей линии фронта.

Об этом в интервью Radio NV заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин.

Военный отметил, что целью должен быть не только призыв людей, но и сохранение жизни этих новобранцев.

"Именно сохранение жизни и здоровья личного состава должно быть приоритетом, а не отчетность о выполнении какой-то там задачи, которая поставлена сверху", — подчеркнул Жорин.

По его мнению, есть проблема с информационной работой. Мобилизованные идут в СОЧ еще тогда, когда находятся в учебных центрах и не побывали в боевых подразделениях.

"Во-первых, надо сделать все, чтобы они (военные, — Ред.) меньше погибали и меньше получали ранения. Далее надо их качественно готовить к дальнейшему прохождению службы. А дальше они должны попадать в подразделения, где будут доверять своим командирам и видеть, что там, где вместо человека может работать дрон, будет работать дрон", — объяснил заместитель командира 3-го армейского корпуса.

