Україна
Жорін назвав проблеми з мобілізацією — що потрібно змінити

Жорін назвав проблеми з мобілізацією — що потрібно змінити

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 18:29
Оновлено: 18:55
Мобілізація в Україні — Жорін назвав головні проблеми
Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що мобілізація в Україні зараз несправедлива. За його словами, якість людського ресурсу, який надходить у військо, щодня погіршується.

Про це Максим Жорін повідомив в ефірі День.LIVE 16 жовтня. 

Читайте також:

Недоліки в мобілізації

"Абсолютно очевидно, що ми мобілізуємо певні класи людей, і при цьому залишаються ще певні класи, які не чіпають. Тому мені здається, що починати треба саме з питання справедливості", — сказав Жорін. 

Він наголосив, що друге ключове питання — це мотивація. Він вважає, що свідоме рішення йти на фронт має базуватися не на страху чи випадковості, а на розумінні загроз і власній готовності.

"У сьогоднішніх реаліях має бути обов'язкова підготовка всього цивільного населення до тих реалій, в яких ми живемо. Це не означає, що все населення буде служити в армії. Це означає, що сьогодні ми живемо у світі, до якого маємо бути готові. І тут немає ні статі, ні віку, ні професії", — підкреслив заступник командира Третього армійського корпусу. 

Нагадаємо, раніше Раміна Есхакзай шокувала фото умов центру для мобілізованих у Києві. На кадрах чітко видно, що у приміщеннях панує повна антисанітарія. 

Водночас голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко пояснив, чому посилення мобілізації не дасть результатів. За його словами, спершу потрібно провести зміни в лавах ЗСУ.

військові мобілізація війна в Україні мотивація фронт Максим Жорін
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
