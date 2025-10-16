Мобілізація в Україні — Жорін назвав головні проблеми

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що мобілізація в Україні зараз несправедлива. За його словами, якість людського ресурсу, який надходить у військо, щодня погіршується.

Про це Максим Жорін повідомив в ефірі День.LIVE 16 жовтня.

Недоліки в мобілізації

"Абсолютно очевидно, що ми мобілізуємо певні класи людей, і при цьому залишаються ще певні класи, які не чіпають. Тому мені здається, що починати треба саме з питання справедливості", — сказав Жорін.

Він наголосив, що друге ключове питання — це мотивація. Він вважає, що свідоме рішення йти на фронт має базуватися не на страху чи випадковості, а на розумінні загроз і власній готовності.

"У сьогоднішніх реаліях має бути обов'язкова підготовка всього цивільного населення до тих реалій, в яких ми живемо. Це не означає, що все населення буде служити в армії. Це означає, що сьогодні ми живемо у світі, до якого маємо бути готові. І тут немає ні статі, ні віку, ні професії", — підкреслив заступник командира Третього армійського корпусу.

