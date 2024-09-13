Зеленский отменил мобилизацию для братьев и сестер погибших на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет мобилизацию для неполнородных братьев и сестер украинцев, погибших на фронте или пропавших без вести. Ранее эта норма была убрана из закона о мобилизации.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

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Соответствующий закон возвращает отсрочку от мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях во время военного положения. Ранее эта норма была убрана из текста законопроекта о мобилизации.

В предыдущей версии этого закона о мобилизации отмечалось, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. Но слово "неполнородный" там было изъято.

Это означало, если у женщины двое сыновей от разных мужчин, то они оба могли быть мобилизованы. Государство гарантировало, что из двух родных братьев в такой же ситуации один из них имеет право на отсрочку.

Семьи погибших, у кого сложилась такая ситуация, призвали вернуть, что мобилизации не подлежит "родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра".