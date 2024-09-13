Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Ще одна категорія українців офіційно отримала відстрочку у вересні — кого стосується arrow

Ще одна категорія українців офіційно отримала відстрочку у вересні — кого стосується

13 вересня 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація у вересні 2024 — ще одна категорія українців отримала відстрочку
Чоловіки призовного віку у ТЦК. Фото: АрміяInform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час загальної мобілізації, яка діє в Україні через повномасштабне вторгнення Росії, певні категорії військовозобов'язаних чоловіків все одно мають право на відстрочку від призову на військову службу. Влада постійно удосконалює закони й вносить зміни до мобілізаційного процесу. Тож у вересні офіційно відстрочку отримала ще одна категорія громадян. 

Читайте також:

Про це йдеться у Законі України від 21.08.2024 № 3916-IX Про внесення змін до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення кола військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку. У п'ятницю, 6 вересня, Президент України Володимир Зеленський підписав цей документ й він офіційно набув чинності. 

Хто матиме змогу оформити відстрочку від мобілізації

Так, відповідно до вищезгаданих ухвалених змін, право на відстрочку від призову отримали військовозобов'язані, у яких неповнорідний брат або сестра загинули чи пропали безвісти на війні.

Щоб оформити відстрочку від мобілізації офіційно, необхідно подати до ТЦК та СП заяву, разом із відповідними документами. 

Зауважимо, раніше таку відстрочку могли отримати тільки повнорідні брати та сестри загиблих або зниклих безвісти, а ті, у кого загинули неповнорідні брат чи сестра — підлягали мобілізації.

Раніше ми писали,  хто отримає відстрочку від мобілізації у вересні.

Нагадаємо, ми розповідали, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, скільки діє відстрочка для педагогів в Україні.

закон ЗСУ мобілізація відстрочка військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:34 Посилення обстрілів та плани Путіна на окупацію міст — експерти окреслили сценарії війни на осінь

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

08:30 Ще одна категорія українців офіційно отримала відстрочку у вересні — кого стосується

08:26 Пільги у 25% на послуги ЖКГ — хто має право і які документи потрібні

08:17 У Пентагоні відповіли, чи дозволять Україні бити вглиб по території Росії

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

08:16 Лавров зробив зухвалу заяву щодо ударів Росії по енергосистемі України

08:02 ТЦК відмовив чоловіку у відстрочці, той подав позов — що вирішив суд

08:00 Зимова допомога у понад 20 тис. грн — термін приймання заявок продовжили

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

07:48 Росія відправляє на Курщину досвідчені елітні підрозділи

08:34 Посилення обстрілів та плани Путіна на окупацію міст — експерти окреслили сценарії війни на осінь

08:30 Ще одна категорія українців офіційно отримала відстрочку у вересні — кого стосується

08:26 Пільги у 25% на послуги ЖКГ — хто має право і які документи потрібні

08:17 У Пентагоні відповіли, чи дозволять Україні бити вглиб по території Росії

08:16 Лавров зробив зухвалу заяву щодо ударів Росії по енергосистемі України

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

08:02 ТЦК відмовив чоловіку у відстрочці, той подав позов — що вирішив суд

08:00 Зимова допомога у понад 20 тис. грн — термін приймання заявок продовжили

07:48 Росія відправляє на Курщину досвідчені елітні підрозділи

07:45 Луческу повертається до Києва, але цього разу в тренера немає причин для радості

07:30 Виплати при звільненні з лав ЗСУ — кому, скільки й за що

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

Text

08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
Text

22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

Text

20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

Text

13:00 Таємне рішення Великої Британії щодо Росії та потужні пакети допомоги від партнерів — ефір День.LIVE

Text

12:25 Військовий психолог різко висловився про появу мовних інспекторів в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку