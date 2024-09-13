Мобілізація у вересні 2024 — ще одна категорія українців отримала відстрочку

Чоловіки призовного віку у ТЦК. Фото: АрміяInform

Під час загальної мобілізації, яка діє в Україні через повномасштабне вторгнення Росії, певні категорії військовозобов'язаних чоловіків все одно мають право на відстрочку від призову на військову службу. Влада постійно удосконалює закони й вносить зміни до мобілізаційного процесу. Тож у вересні офіційно відстрочку отримала ще одна категорія громадян.

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Про це йдеться у Законі України від 21.08.2024 № 3916-IX Про внесення змін до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення кола військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку. У п'ятницю, 6 вересня, Президент України Володимир Зеленський підписав цей документ й він офіційно набув чинності.

Хто матиме змогу оформити відстрочку від мобілізації

Так, відповідно до вищезгаданих ухвалених змін, право на відстрочку від призову отримали військовозобов'язані, у яких неповнорідний брат або сестра загинули чи пропали безвісти на війні.

Щоб оформити відстрочку від мобілізації офіційно, необхідно подати до ТЦК та СП заяву, разом із відповідними документами.

Зауважимо, раніше таку відстрочку могли отримати тільки повнорідні брати та сестри загиблих або зниклих безвісти, а ті, у кого загинули неповнорідні брат чи сестра — підлягали мобілізації.

Раніше ми писали, хто отримає відстрочку від мобілізації у вересні.

Нагадаємо, ми розповідали, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.

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