Хто першим піде на демобілізацію: роз'яснення закону про військову службу

Артилеристи 100-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України керують самохідною гаубицею 2С22 "Богдана". Фото: REUTERS/Анатолій Степанов

Терміни звільнення з армії для мобілізованих та контрактників залежатимуть виключно від майбутнього рішення Президента про демобілізацію. Наразі в Україні демобілізацію не оголошували через активні бойові дії. Водночас й не існує універсального правила щодо кількості відслужених років, які гарантують автоматичне повернення додому у випадку проголошення закінчення війни.

На цьому наголосили в Житомирському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Коли чекати на звільнення з армії

Сьогодні в Україні немає єдиного стандарту чи універсального правила, яке б дозволяло автоматично залишити службу після певної кількості відслужених років. Для громадян, які були призвані за мобілізацією, кінцевий термін служби взагалі не встановлений.

Вони зобов'язані перебувати у лавах армії до того моменту, поки не з'явиться інша законна підстава для звільнення, або поки глава держави не підпише офіційний указ про проведення демобілізації. Відповідно, саме майбутнє рішення Президента України остаточно визначить чіткі строки та порядок повернення цих бійців до цивільного життя.

Права бійців на мотиваційних контрактах

Ситуація з військовослужбовцями, які добровільно перейшли на нові мотиваційні контракти, має свої особливості, що закріплені нормативними актами. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №768, ухваленою 12 червня 2026 року, ця категорія захисників також отримає право на звільнення у разі оголошення загальної демобілізації.

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Держава законодавчо гарантує, що таким контрактникам не доведеться примусово чекати остаточного закінчення строку дії їхнього нового договору. Якщо військовий не виявить особистого бажання продовжувати службу, він зможе законно повернутися додому у разі оголошення демобілізації.

Хто в першу чергу звільниться з армії при демобілізації

Точної відповіді на запитання щодо того, хто саме залишить підрозділи першим наразі не існує. Процес та пріоритетність визначатимуться виключно текстом майбутнього указу про демобілізацію.

Саме в цьому документі влада пропише конкретні терміни та окремі категорії військовослужбовців, які першими отримають право на звільнення. До ухвалення цього рішення процес регулюється положеннями Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Новини.LIVE писали, що військовослужбовці, які підписали строкові мотиваційні контракти, отримали гарантію дострокового звільнення в разі офіційного оголошення демобілізації. Положення цих угод не зобов'язують чекати зафіксований термін до кінця й дозволяють повернутися до цивільного життя на загальних підставах, водночас бійці, які прагнуть продовжити армійську кар'єру, матимуть змогу залишитися в строю.

Також віднедавна військовозобов'язаним після досягнення 60 років, а також вищому офіцерському складу після 65 років більше не потрібно особисто з'являтися до ТЦК. Електронна база "Оберіг" щодобово верифікує персональні дані та самостійно оновлює актуальний статус у застосунку "Резерв+".