Кто первым уйдет в демобилизацию: разъяснение закона о военной службе

Артиллеристы 100-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины управляют самоходной гаубицей 2С22 "Богдана". Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Сроки увольнения из армии для мобилизованных и контрактников будут зависеть исключительно от будущего решения Президента о демобилизации. На данный момент в Украине демобилизация не объявлялась из-за активных боевых действий. В то же время не существует универсального правила относительно количества отслуженных лет, гарантирующих автоматическое возвращение домой в случае объявления об окончании войны.

Об этом заявили в Житомирском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Когда ожидать увольнения из армии

Сегодня в Украине нет единого стандарта или универсального правила, которое позволяло бы автоматически покинуть службу после определенного количества отслуженных лет. Для граждан, которые были призваны по мобилизации, конечный срок службы вообще не установлен.

Они обязаны находиться в рядах армии до тех пор, пока не появится другое законное основание для увольнения или пока глава государства не подпишет официальный указ о проведении демобилизации. Соответственно, именно будущее решение Президента Украины окончательно определит четкие сроки и порядок возвращения этих бойцов к гражданской жизни.

Права бойцов, заключивших мотивационные контракты

Ситуация с военнослужащими, добровольно перешедшими на новые мотивационные контракты, имеет свои особенности, закрепленные нормативными актами. Согласно постановлению Кабинета Министров № 768, принятому 12 июня 2026 года, эта категория защитников также получит право на увольнение в случае объявления всеобщей демобилизации.

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Государство законодательно гарантирует, что таким контрактникам не придется принудительно дожидаться окончания срока действия их нового договора. Если военнослужащий не выразит личного желания продолжать службу, он сможет законно вернуться домой в случае объявления демобилизации.

Кто в первую очередь уволится из армии при демобилизации

Точного ответа на вопрос о том, кто именно покинет подразделения первым, пока нет. Процесс и приоритетность будут определяться исключительно текстом будущего указа о демобилизации.

Именно в этом документе власти пропишут конкретные сроки и отдельные категории военнослужащих, которые первыми получат право на увольнение. До принятия этого решения процесс регулируется положениями Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Новини.LIVE писали, что военнослужащие, подписавшие срочные мотивационные контракты, получили гарантию досрочного увольнения в случае официального объявления демобилизации. Положения этих соглашений не обязывают дожидаться окончания установленного срока и позволяют вернуться к гражданской жизни на общих основаниях, при этом бойцы, желающие продолжить армейскую карьеру, смогут остаться в строю.

Также с недавнего времени военнообязанным после достижения 60 лет, а также высшему офицерскому составу после 65 лет больше не нужно лично являться в ТЦК. Электронная база "Оберіг" ежесуточно проверяет персональные данные и самостоятельно обновляет актуальный статус в приложении «Резерв+».