Лубінець заявив про мобілізацію тяжкохворих: ВЛК визнає придатними навіть із ВІЛ і гепатитами

ВЛК та Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про необʼєктивні рішення військово-лікарської комісії. Зокрема, в Україні трапляються випадки, коли мобілізують людей із тяжкими діагнозами, серед яких вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) та гепатити різних типів.

Про це Дмитро Лубінець розповів в інтервʼю Новини.LIVE.

ВЛК визнає придатними тяжкохворих

"У нас дуже велика кількість людей, які мобілізовані з ВІЛ-інфекцією, гепатит B, гепатит C", — зауважив Лубінець.

Він розповів про один із останніх випадків: людина, маючи офіційне підтвердження захворювання на ВІЛ четвертої стадії, гепатити B та C була в наряді по кухні на полігоні. Офіс омбудсмана почав перевіряти медичні документи, а у висновку ВЛК йдеться, що ця людина повністю придатна.

Лубінець каже, що це не поодинокі випадки, а заплющування очей на глобальні проблеми.

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"Саме тому я і вимагаю, що просто напівміри вже ми не можемо застосувати. Тут треба кардинально міняти систему проведення мобілізації. Треба кардинально внести зміни в 402-й наказ Міністерства оборони. Там треба чітко прописати ті діагнози, за якими не можна точно мобілізувати людей", — додав він.

Зазначимо, що Лубінець розповідав про випадок, коли мобілізували людину з карликовістю. Через два дні після призову чоловік потрапив до лікарні.

Як писали Новини.LIVE, Лубінець зазначив, що Кіровоградська та Хмельницька області демонструють найкращі результати у проведенні мобілізації. Він підкреслив, що в цих регіонах спостерігається вищий рівень довіри населення до ТЦК.

Крім того, омбудсман повідомляв, що ситуація з виплатами родинам загиблих захисників, полонених та зниклих безвісти суттєво покращилися, але досі залишаються проблеми, повʼязані із сімейними конфліктами.