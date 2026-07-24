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Главная Мобилизация Мобилизуют людей с тяжелыми диагнозами: Лубинец сообщил о случаях ВИЧ и гепатитов

Мобилизуют людей с тяжелыми диагнозами: Лубинец сообщил о случаях ВИЧ и гепатитов

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 14:55
Лубинец заявил о мобилизации тяжелобольных: ВЛК признает пригодными даже с ВИЧ и гепатитами
ВЛК и Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о необъективных решениях военно-медицинской комиссии. В частности, в Украине встречаются случаи, когда мобилизуют людей с тяжелыми диагнозами, среди которых вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатиты различных типов.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью Новини.LIVE.

ВЛК признает пригодными тяжелобольных

"У нас очень много людей, мобилизованных с ВИЧ-инфекцией, гепатитом B, гепатитом C", — отметил Лубинец.

Он рассказал об одном из последних случаев: человек, имея официальное подтверждение заболевания ВИЧ четвертой стадии, гепатитами B и C, был задействован на кухне на полигоне. Офис омбудсмена начал проверять медицинские документы, а в заключении ВЛК говорится, что этот человек полностью годен к службе.

Лубинец говорит, что это не единичные случаи, а закрывание глаз на глобальные проблемы.

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"Именно поэтому я и требую, чтобы мы больше не прибегали к полумерам. Здесь нужно кардинально изменить систему проведения мобилизации. Нужно кардинально внести изменения в 402-й приказ Министерства обороны. Там нужно четко прописать те диагнозы, по которым нельзя точно мобилизовывать людей", — добавил он.

Отметим, что Лубинец рассказывал о случае, когда мобилизовали человека с карликовостью. Через два дня после призыва мужчина попал в больницу.

Как писали Новини.LIVE, Лубинец отметил, что Кировоградская и Хмельницкая области демонстрируют лучшие результаты в проведении мобилизации. Он подчеркнул, что в этих регионах наблюдается более высокий уровень доверия населения к ТЦК.

Кроме того, омбудсман сообщал, что ситуация с выплатами семьям погибших защитников, пленных и пропавших без вести существенно улучшилась, но до сих пор остаются проблемы, связанные с семейными конфликтами.

мобилизация Дмитрий Лубинец ВВК
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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